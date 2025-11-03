محمد بن راشد: علم الإمارات رمز كرامتنا ووحدتنا ورايةُ عزنا وفخرنا ورمز اتحادنا ووحدتنا
قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تدوينة على حساب سموه على منصة "إكس": "علم الإمارات رمز كرامتنا ووحدتنا، ورايةُ عزنا وفخرنا.. ورمز اتحادنا ووحدتنا… نرفعه عالياً.. نبقيه شامخاً.. نفديه دائماً وأبداً.. حفظ الله شعب الإمارات.. وعلم الإمارات.. ودولة الإمارات العربية المتحدة".
