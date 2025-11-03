حمدان بن محمد: في يوم العَلَم نحتفي براية وحدتنا ورمز اتحادنا

قال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في تدوينة على حساب سموه في منصة "إكس" بمناسبة "يوم العلم" : "في يوم العَلَم، نحتفي براية وحدتنا ورمز اتحادنا ... وفي هذا اليوم، وفي كل يوم، نجدد العهد والوعد بأن يبقى علمنا شامخاً خفاقاً يعانق السحاب ويرتقي القمم بطموحات شعب الاتحاد".