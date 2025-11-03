الإمارات تتضامن مع دول الكاريبي وتُعزّي في ضحايا إعصار "ميليسا"

عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع كلٍّ من جمهورية الدومينيكان، وهايتي، وجامايكا، وكوبا، وجزر البهاما في ضحايا إعصار "ميليسا"، الذي أسفر عن خسائر بشرية وأضرار مادية جسيمة في عدد من دول الكاريبي.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان، عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، وحكومات وشعوب الدول المتضررة من الإعصار، في هذا المصاب الأليم، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.