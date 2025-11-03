غيوم وسقوط أمطار وسط تقلب في درجات الحرارة

توقع المركز الوطني للأرصاد، سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق مختلفة من الدولة وسط تقلب في درجات الحرارة بين الانخفاض والارتفاع خلال الأيام المقبلة.

وتشهد درجات الحرارة انخفاضا طفيفا خلال اليومين المقبلين مع طقس رطب صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية - غائم جزئي - وتظهر السحب المنخفضة خاصة على السواحل والجزر قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، فيما تعاود درجات الحرارة إلى الارتفاع الطفيف الأربعاء المقبل، ويكون الطقس رطبا صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية - غائم جزئي إلى غائم أحياناً غرباً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة أحياناً، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً .

ويكون طقس الخميس المقبل، رطبا صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية - غائم جزئي إلى غائم أحياناً على منطقة الظفرة مع فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة أحياناً، و الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً ، فيما تعود درجات الحرارة إلى الانخفاض الطفيف يوم الجمعة المقبل، والطقس رطب صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية - غائم جزئي إلى غائم أحياناً خاصة غرباً .