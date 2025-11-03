«سبيس 42» تطلق 3 أقمار اصطناعية رادارية جديدة

أعلنت شركة «سبيس 42» بالتعاون مع شركة «آيس آي»، المتخصصة في تشغيل الأقمار الاصطناعية الرادارية «SAR»، إطلاقاً ناجحاً إلى المدار الأرضي المنخفض لثلاثة أقمار اصطناعية رادارية جديدة ضمن كوكبة «فورسايت» لرصد الأرض، وهي: «فورسايت-3»، و«فورسايت-4»، و«فورسايت-5».

تم إطلاق الأقمار الاصطناعية بنجاح عبر شركة الإطلاق «إكسولاونش»، على متن مهمة «باندواغون-4» المشتركة مع «سبيس إكس» من قاعدة كيب كانافيرال بولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأميركية، وتمّ تأكيد الاتصال بالمركبة الفضائية وبدء العمليات الروتينية الأولية.

وتجمع كوكبة أقمار «فورسايت» بين صور الأقمار الاصطناعية الرادارية ومركز تحليل البيانات GIQ التابع لشركة «سبيس 42»، وتهدف إلى تسريع توفير البيانات الجيومكانية الدقيقة، لدعم متخذي القرار في الحكومات والقطاعات الصناعية والشركاء حول العالم، وكان أول أقمار الكوكبة أُطلق في أغسطس 2024، تلاه إطلاق القمر الاصطناعي الثاني في يناير 2025.

وقال الرئيس التنفيذي للحلول الذكية في «سبيس 42» حسن الحوسني، إن توسيع كوكبة «فورسايت» إلى خمسة أقمار اصطناعية يُجسّد الالتزام بالريادة في مجال الابتكار الفضائي، ويؤكّد في الوقت نفسه القدرة على تطوير منظومة فضائية متكاملة قابلة للتوسّع عالمياً انطلاقاً من أبوظبي.

وأضاف أنه من خلال الجمع بين القدرات الوطنية والشراكات الدولية، وبالتعاون مع شركة «آيس آي»، يتم توفير بيانات تحليلية ذات قيمة عالية تدعم مختلف القطاعات وتتخطى الحدود الجغرافية، موضحاً بأن هذه الخطوة تُشكّل محطةً مهمةً في مسيرة الشركة نحو ترسيخ مكانتها في صدارة سوق البيانات الجيومكانية عالية الجودة، ودليلاً واضحاً على القدرة على التنفيذ بسرعة وفي نطاق واسع.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «آيس آي»، رافال مودرزيوسكي، إن التعاون يؤكد الالتزام بتمكين الشركاء من تطوير قدراتهم الوطنية في مجال الأقمار الاصطناعية عبر تقنيات الشركة المتقدمة وخبراتها التشغيلية، متطلعاً إلى تعزيز قدراتهم في دولة الإمارات، ومواصلة التعاون مع الشركاء، لدعم طموحاتهم المتنامية في قطاع الفضاء.