الإمارات تختتم مشاركتها في الملتقى الدولي للتمور بالمغرب

اختتمت دولة الإمارات مشاركتها في فعاليات الدورة الـ14 للملتقى الدولي للتمور، التي أُقيمت في مدينة أرفود المغربية برعاية الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، خلال الفترة من 29 أكتوبر الماضي وحتى الثاني من نوفمبر الجاري، تحت شعار «التدبير المستدام للموارد المائية: أساس تنمية نخيل التمر والواحات».

ونُظِم الملتقى من قبل جمعية الملتقى الدولي للتمر ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في المملكة المغربية الشقيقة، بمشاركة واسعة من المؤسسات الزراعية والبحثية المعنية بزراعة النخيل وإنتاج التمور.

وشهد المؤتمر على مدار أيام انعقاده حضوراً بارزاً من مسؤولين، حيث حضر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالمملكة المغربية أحمد البواري، وأمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني بديوان الرئاسة الدكتور عبدالوهاب البخاري زائد، والتي شاركت في الملتقى منذ تأسيسه عام 2010 وللسنة الـ14 على التوالي.

وأعرب الدكتور عبدالوهاب البخاري زائد عن خالص التقدير والاعتزاز بما شهده الملتقى من نجاح متميّز وتنظيم رفيع المستوى، جسّد روح التعاون والتبادل المعرفي بين الدول المشاركة، وأسهم في تسليط الضوء على التطورات الكبيرة التي يشهدها قطاع التمور في المنطقة والعالم.

كما أعرب عن فخره بفوز جناح دولة الإمارات بجائزة أفضل جناح للعام الـ14 على التوالي، وهو إنجاز مستحق يعكس ما حققته الإمارات من تميّز وابتكار في مجال الزراعة وإنتاج التمور، بفضل الرؤية الحكيمة والدعم المستمر من القيادة الرشيدة، وجهود المؤسسات الوطنية التي جعلت من تمور الإمارات نموذجاً عالمياً في الجودة والتميّز.