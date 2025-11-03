حلول مرورية في 70 موقعاً بدبي تقلل زمن الرحلات 40%

كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن تنفيذ أكثر من 70 حلاً مرورياً سريعاً، موزعة على مختلف مناطق الإمارة منذ بداية العام الجاري 2025، وذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى تعزيز انسيابية الحركة المرورية على شبكة الطرق في دبي، والحد من الازدحامات المرورية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للسكان ومستخدمي الطريق، ورفع كفاءة البنية التحتية لشبكة الطرق في الإمارة.

وذكرت الهيئة لـ«الإمارات اليوم» أن تلك الحلول والتحسينات المرورية المُنفذة، أسفرت عن نتائج إيجابية ملموسة في خفض زمن الرحلات في عدد من المواقع الحيوية، حيث راوحت نسب تقليل زمن الرحلات بين 20% و40% بحسب طبيعة المشروع وحجمه، ما يعكس فاعلية الإجراءات السريعة التي تتبناها الهيئة في تحقيق نتائج مؤثرة خلال فترات زمنية وجيزة، الأمر الذي أسهم في تعزيز كفاءة الشبكة المرورية، وتحسين مستوى الحركة والتنقل في مختلف مناطق دبي.

وتفصيلاً، أفادت «طرق دبي» بأن إجمالي عدد الحلول المرورية السريعة المتوقع تنفيذها خلال العام الجاري يصل إلى أكثر من 70 موقعاً في مختلف مناطق الإمارة، وذلك ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تحسين انسيابية الحركة المرورية على شبكة الطرق بالإمارة.

وأوضحت لـ«الإمارات اليوم» أن العام الجاري شهد تنفيذ مجموعة من التحسينات التي تُعدّ من أبرز المشاريع، من حيث الأثر المروري، منها تنفيذ مسار إضافي على شارع الإمارات باتجاه الشارقة، ما أسهم في تقليل زمن الرحلة بنسبة 25%، كما شملت التحسينات مخرج المدينة الطبية الذي أسهم تطويره في تقليل زمن الرحلة بنسبة 20%.

وفي منطقة الورقاء، نفذت الهيئة تحسينات على المداخل والمخارج، أسهمت في تقليل زمن الرحلة بنسبة 40%، كما نفذت تحسينات سريعة على شارع الشيخ زايد تمثّلت في تطوير وتحسين المخرج المؤدي إلى شارع الميدان، ما أدى إلى تقليل زمن الرحلة بنسبة 20%، إلى جانب ذلك، أجرت الهيئة تحسينات سطحية على تقاطع شارع الوصل مع شارع المنارة، وأسهمت هذه الأعمال في تقليل زمن الرحلة بنسبة 25%.

وعن متوسط المدة المستغرقة لتنفيذ الحلول المرورية، بيّنت الهيئة أن مدة تنفيذ الحلول المرورية السريعة تختلف من موقع لآخر، حيث يمكن إنجاز بعض المواقع خلال أيام معدودة في حال كانت التحسينات بسيطة، في حين تستغرق مواقع أخرى أشهراً عدة بحسب حجم العمل وطبيعة الحلول المطلوبة، كما أن تأثير الحلول المرورية المزمع تنفيذها على الخدمات الأرضية والمرافق القائمة ينعكس على الجدول الزمني للتنفيذ، وفقاً لطبيعة كل موقع وحجمه.

أما فيما يتعلق بالمعايير التي تستند إليها الهيئة عند تحديد المواقع التي تحتاج إلى حلول مرورية عاجلة، أوضحت «طرق دبي» أنها تعتمد على سبعة مصادر ومعايير فنية لتحديد أولويات المواقع، وتشمل «شدة الازدحامات المرورية، ومؤشرات الأداء من مراكز التحكم المروري، وأهمية الموقع وعدد المتأثرين، وتأثير الموقع في السلامة المرورية، وتكرار الشكاوى والملاحظات الواردة من الجمهور، ووجود مشاريع طرق معتمدة قيد التنفيذ، وكُلفة التنفيذ ومدى الجدوى الفنية»، كما تستند الهيئة في تحديد هذه المواقع إلى نظام الشكاوى والمقترحات، ونتائج دراسات التأثيرات المرورية، وزيارات الفرق الميدانية للمصادر الإلكترونية الذكية لدى الهيئة.

وأكدت الهيئة أن التحسينات السريعة التي تنفذها تُمثّل حلولاً آنية وفاعلة ذات تأثير سريع لمعالجة الازدحامات على المدى القصير، إلا أن هذه الجهود تأتي مكملة للمشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الهيئة ضمن خططها المستقبلية، مثل مشاريع تطوير الطرق الرئيسة وشبكات النقل الجماعي وتطبيق السياسات المرورية المستدامة التي تضمن استمرارية التحسن على المدى الطويل.

