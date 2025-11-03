توقعات بسقوط أمطار خفيفة اليوم

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب خصوصاً على السواحل والجزر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، ورطباً ليلاً وصباح يوم غدٍ على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً. وأفاد المركز بأن الرياح ستكون شمالية غربية - جنوبية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 40 كم/س. وسيكون الخليج العربي خفيف الموج إلى متوسطه، ويضطرب أحياناً غرباً صباحاً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:26، والمد الثاني عند الساعة 23:23، والجزر الأول عند الساعة 17:25، والجزر الثاني عند الساعة 05:19. ويكون بحر عُمان خفيف الموج إلى متوسطه، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 20:25، والمد الثاني عند الساعة 37:07، والجزر الأول عند الساعة 13:52، والجزر الثاني عند الساعة 01:57.