ضابط كويتي: شرطة دبي أثبتت أن الابتكار ضرورة لمنظومة أمنية متكاملة

أكّد الملازم أول في شرطة الكويت، حسين علي المطيري، أحد الضباط من خريجي الدبلوم التخصصي في الابتكار الشرطي والقيادات الدولية (PIL)، الذي أطلقته القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع جامعة روتشستر للتكنولوجيا، أن شرطة دبي أثبتت أن الابتكار لم يعد خياراً، بل ضرورة لبناء منظومة أمنية مُتكاملة تسهم في تعزيز الأمن والأمان خصوصاً مع التحديات والتغييرات السريعة التي يشهدها العالم في المجال التقني والتكنولوجي.

وأشاد المطيري ببرنامج الدبلوم التخصصي في الابتكار الشرطي والقيادات الدولية (PIL)، الذي التحق فيه ضباط من 37 دولة، مؤكداً أنه يُشكّل منصة عالمية للتلاقي وتبادل التجارب وصناعة قادة الأمن للمستقبل، ويسهم في أن يخوض المُنتسب تجربة وصفها بأنها تُعدّ «إحدى أهم المحطات في مسيرته المهنية».

وأضاف: «برنامج الدبلوم لم يكن مجرد محاضرات أكاديمية، بل رحلة متعددة الأبعاد على مدى أسابيع مُكثفة جمعت بين الجوانب النظرية والتطبيقات العملية».

وأشار الملازم أول المطيري إلى أن برنامج الدبلوم لم يزوده بالمعرفة فحسب، بل غيّر من طريقة تفكيره، وأثر في شخصيته، وصقل مهاراته القيادية، وجعله أكثر انفتاحاً على التفكير خارج الصندوق، وأكسبه أدوات مهمة، مثل: الاستشراف المستقبلي، وإدارة المخاطر، والتخطيط الاستراتيجي، وهذه ليست مفاهيم نظرية، بل أدوات قابلة للتطبيق في تطوير الأداء الشرطي في كل الدول.

وأعرب المطيري عن إعجابه بما رآه على أرض الواقع من ابتكارات ومبادرات أطلقتها شرطة دبي، والتي اعتبرها «مختبراً حياً للابتكار الشرطي»، مشيراً إلى أن «ما يميّز شرطة دبي هو أنها جهة شرطية سبّاقة ورائدة في الابتكار، بفضل تبنيها للتقنيات الحديثة في العمل الشرطي وإيجاد الحلول الأمنية، وتسعى من خلال إطلاق العديد من المبادرات إلى تقديم خدمات أمنية ومجتمعية مبتكرة تهدف إلى تعزيز الأمن والارتقاء بجودة حياة الفرد، وكمثال على ذلك، مراكز الشرطة الذكية التي تقدم خدمات شاملة بمختلف اللغات على مدار الساعة دون تدخل بشري، وكذلك استخدام الطائرات دون طيار في المهام الميدانية، وتطبيق تقنية البلوك تشين في المعاملات الأمنية وحفظ البيانات، وتحليل البيانات الضخمة، إضافة إلى استخدام تقنيات الواقع الافتراضي (VR) في تدريب الضباط على سيناريوهات ميدانية تحاكي الواقع بدقة، وكلها تجارب تثبت أن الابتكار لم يعد خياراً، بل ضرورة لبناء منظومة أمنية متكاملة».