دبي تستضيف «قمة القيادة للمرأة في الهندسة» الأربعاء     

تستضيف دبي الأربعاء المقبل «قمة القيادة للمرأة في الهندسة 2025»، التابعة لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) - فرع دولة الإمارات، بمشاركة ما يزيد على 200 من الأعضاء والقيادات النسائية يُمثّلن أكثر من 10 دول. وتهدف القمة، التي تعقد على مدار يومين، إلى تعزيز دور المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من خلال الإرشاد المهني، وتوسيع شبكة العلاقات، وتطوير المهارات القيادية، وتمكين التعاون بين القطاعين الأكاديمي والصناعي بما يُعزّز البيئة الابتكارية والتميّز المهني.

ويشارك في القمة نخبة من الأكاديميين والتنفيذيين من داخل الدولة وخارجها، من بينهم رئيس جامعة دبي والرئيس الفخري لفرع IEEE في الإمارات، الدكتور عيسى البستكي، ورئيسة جامعة عفت في المملكة العربية السعودية الدكتورة هيفاء جمال الليل، ونائب رئيس جامعة دبي ورئيس فرع IEEE في الإمارات البروفيسور حسين الأحمد، ورئيس جامعة روتشستر في دبي الدكتور يوسف العساف إلى جانب ممثلين من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم وشركات رائدة، مثل طاقة وستراتا، وتترأس القمة الدكتورة ديانا داوود من جامعة دبي بمشاركة الدكتورة ميسم وهبة والدكتورة ياسمين حلواني. وتُقام القمة بدعم جهات محلية ودولية، من بينها جامعة دبي وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي ومركز الأمن السيبراني في جامعة نيويورك أبوظبي.

وتركز أجندة القمة على جلسات تفاعلية للنمو المهني ومسابقات بحثية وحوارات حول الريادة النسائية والابتكار.