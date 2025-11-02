طقس الإمارات المتوقع غداً.. غائم جزئياً بوجه عام

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب خاصة على السواحل والجزر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

الرياح شمالية غربية - جنوبية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً غرباً صباحاً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:26 والمد الثاني عند الساعة 23:23 والجزر الأول عند الساعة 17:25والجزر الثاني عند الساعة 05:19.

بحر عمان خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 20:25 والمد الثاني عند الساعة 37:07 والجزر الأول عند الساعة 13:52 والجزر الثاني عند الساعة 01:57.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

الرطوبة الصغرى الرطوبة العظمى الحرارة الصغرى الحرارة العظمى المدينة

30 75 24 32 أبوظبي

30 75 22 33 دبي

30 70 22 33 الشارقة

30 75 24 33 عجمان

25 80 20 34 أم القيوين

30 85 19 34 رأس الخيمة

25 55 29 36 الفجيرة

20 70 22 34 العـين

30 80 20 34 ليوا

40 75 21 31 الرويس

35 70 20 31 السلع

45 85 25 32 دلما

35 80 25 33 طنب الكبرى

35 80 25 33 طنب الصغرى

30 85 26 33 أبو موسى.