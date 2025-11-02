من 2 إلى 32 درهماً.. تطبيق تعرفة جديدة للمواقف العامة في «دبي الأكاديمية» و«دبي الرياضية»

أعلنت شركة "باركن" عن تطبيق تعرفة جديدة للمواقف العامة في منطقتي مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومدينة دبي الرياضية، برسوم تبدأ من درهمين لمدة نصف ساعة، وتصل إلى 32 درهماً لمدة 24 ساعة، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتنظيم إدارة المواقف وتسهيل حركة المركبات في المناطق الحيوية بإمارة دبي.

مدينة دبي الأكاديمية

وأوضحت الشركة أن المواقف في مدينة دبي الأكاديمية العالمية تم تحديدها ضمن الرمز (F)، حيث تُطبق التعرفة الجديدة خلال ساعات العمل من 8 صباحاً حتى 10 مساءً، وتبدأ من درهمين لمدة نصف ساعة، و4 دراهم للساعة الواحدة، و8 دراهم لساعتين، و12 درهماً لثلاث ساعات، و16 درهماً لأربع ساعات، و20 درهماً لخمس ساعات، و24 درهماً لست ساعات، و28 درهماً لسبع ساعات، وتصل إلى 32 درهماً لمدة 24 ساعة.

ووفرت الشركة اشتراكات متنوعة للمواقف العامة مدينة دبي الأكاديمية العالمية لتلبية احتياجات الموظفين والزوار على المدى الطويل، وتشمل خيارات الاشتراكات "اشتراك شهري بسعر 315 درهم، واشتراك لثلاثة أشهر بسعر 840 درهم، واشتراك لستة أشهر بقيمة 1680 درهم، وللاشتراك السنوي، يبلغ السعر 2940 درهم".

مدينة دبي الرياضية

أما في مدينة دبي الرياضية، فقد حُددت المواقف العامة ضمن الرمز (S)، وتُطبَّق فيها التعرفة خلال ساعات العمل نفسها من 8 صباحاً حتى 10 مساءً، وتبدأ من درهمين للساعة الواحدة، و4 دراهم لساعتين، و6 دراهم لثلاث ساعات، و8 دراهم لأربع ساعات، و10 دراهم لخمس ساعات، و12 درهمًا لست ساعات، و14 درهماً لسبع ساعات، وتصل إلى 20 درهماً لمدة 24 ساعة.

كما وفرت اشتراكات متنوعة للمواقف في مدينة دبي الرياضية وتشمل خيارات الاشتراكات "اشتراك شهري بسعر 300 درهم، واشتراك لثلاثة أشهر بسعر 800 درهم، واشتراك لستة أشهر بقيمة 1600 درهم، وللاشتراك السنوي، يبلغ السعر 2800 درهم".

وأكدت "باركن" عبر منصاتها الرقمية، أنه تم تركيب لوحات إرشادية واضحة في الموقعين لتحديد المناطق المشمولة بالتعرفة الجديدة، بما يضمن تجربة استخدام ميسّرة ويوفر خيارات وقوف مريحة للموظفين والزوار.

تجدر الإشارة إلى أن "باركن" أعلنت خلال الأيام الماضية، بعد تطبيق التعرفة الجديدة للمواقف العامة في مدينة دبي للتعهيد ومدينة دبي للأستوديوهات، ضمن خطة الشركة لتوسيع نطاق إدارة المواقف الذكية وتنظيمها في مختلف مناطق دبي، بما يسهم في تعزيز الانسيابية المرورية وتحسين تجربة المستخدمين.