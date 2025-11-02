شرطة أبوظبي: 400 درهم غرامة إخفاء بيانات لوحة المركبة

حذرت شرطة أبوظبي السائقين من إخفاء بيانات لوحات مركباتهم بأي شكل من الأشكال، مثل تحميل الدراجات الهوائية أو أغراض أخرى يتعذر معها رصد أرقام اللوحات، أو تمييز الفئة، والمصدر.

وأشارت شرطة أبوظبي، عبر إكس، إلى أن المادة رقم 27 من قانون السير والمرور الاتحادي تنص على فرض غرامة مالية بـ 400 درهم على كل من يرتكب أعمالاً تخفي أرقام لوحات المركبة، مؤكدة حرصها على تكثيف الرقابة المرورية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المركبات غير الملتزمة بتوضيح أرقام، لوحاتها وفقاً للقانون.