محمد بن راشد يعتمد تشكيل مجلس أمناء «حي محمد بن راشد الوقفي» برئاسة مطر الطاير

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تشكيل مجلس أمناء «حي محمد بن راشد الوقفي»، برئاسة مطر الطاير، وعضوية كل من سعيد محمد العطر، ومرويس عزيزي، ومروان بن غليطة، ومحمد سعيد الشحي، وراشد علي بن عبود الفلاسي، ومسعود محمد شريف، والدكتور مهدي فردان علي الفردان، وفرهاد مرويس عزيزي، والدكتورة شايسته مرويس عزيزي.

ويعتبر مشروع «حي محمد بن راشد الوقفي»، الوجهة الحضرية الرائدة التي تجمع بين السكن العصري والبيئة التجارية والرعاية الصحية والتعليم وفق رؤية متكاملة.

ويُعد المشروع أول حي وقفي في المنطقة ضمن الاستثمارات الاستراتيجية لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وبدعم من شركة «عزيزي للتطوير العقاري» وتبلغ مساحته الكلية مليوني قدم مربعة، وباستثمارات تصل إلى 4.7 مليارات درهم، منها 330 مليون درهم إسهامات من عدد من المستثمرين، وسيتم تخصيص العوائد الاستثمارية لمختلف مرافق الحي السكنية والصحية والتعليمية لاستدامة الخير، من خلال توظيفها لدعم التعليم والصحة حول العالم.