رئيس «الوطني الاتحادي» يلتقي رئيسي «الشيوخ الروماني» و«الشيوخ الباكستاني»

التقى رئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش، رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية رومانيا ميرسيا أبردين، على هامش أعمال المؤتمر البرلماني الدولي المخصص للاحتفال بالذكرى الثلاثين لاعتماد دستور جمهورية أذربيجان.

وأكد صقر غباش تميز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية رومانيا، وعمق الروابط التي تجمع البلدين الصديقين، والتي تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون البنّاء والرغبة المشتركة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية في المجالات المختلفة.

وأشاد بما تشهده العلاقات الإماراتية الرومانية من تطور على المستويات السياسية والاقتصادية، مؤكداً حرص المجلس الوطني الاتحادي، على تطوير الحوار والتنسيق البرلماني بين الجانبين، وتفعيل أدوات الدبلوماسية البرلمانية لما تمثله من ركيزة أساسية في دعم العلاقات الثنائية، واقتراح آليات جديدة لتوسيع التعاون من خلال تفعيل لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية الرومانية عبر برامج عمل وزيارات منتظمة.

وأشار إلى أهمية التعاون بين المجلسين على مستوى البرلمان الأوروبي، نظراً إلى تمثيل رومانيا الفاعل ضمن مؤسساته، بما يسهم في دعم العلاقات الإماراتية الأوروبية، وإلى اتساع آفاق التعاون المستقبلي في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة والنقل البحري والذكاء الاصطناعي.

وثمّن غباش الدور الذي يمكن أن تضطلع به رومانيا في دعم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي.

وقدّم صقر غباش دعوة لميرسيا أبردين، لزيارة دولة الإمارات والمجلس الوطني الاتحادي لمواصلة الحوار وتوسيع مجالات التعاون بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

من جانبه أكد رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية رومانيا، أن العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد تطوراً ملحوظاً في المجالات المختلفة لاسيما البرلمانية، وأن اللقاءات والزيارات تسهم في الارتقاء بالعلاقات بين البلدين والبرلمانين الصديقين.

في السياق ذاته، التقى صقر غباش، رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية باكستان الإسلامية سيد جيلاني، حيث أكد الجانبان عمق العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية باكستان الإسلامية، والتي تعود جذورها إلى عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وما تتسم به من تطور مستمر قائم على الاحترام المتبادل والتفاهم المشترك.

وأشاد الجانبان خلال اللقاء الذي حضره النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي الدكتور طارق حميد الطاير، بمستوى العلاقات البرلمانية المتميزة والمتنامية التي تجمع بين المجلس الوطني الاتحادي، والبرلمان الباكستاني بغرفتيه الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.

من جهته أكد سيد جيلاني رغبة مجلس الشيوخ الباكستاني في تطوير العلاقات بين البلدين والبرلمانين على جميع المستويات، بما يسهم في ترسيخ وتطوير العلاقات الثنائية التي تربط البلدين.