«البلديات والنقل» تبدأ تشغيل 500 مركبة ذكية في أبوظبي

بدأت دائرة البلديات والنقل تشغيل أكثر من 500 مركبة جديدة مزوّدة بأنظمة متطورة تعمل بالذكاء الاصطناعي، في خطوة نوعية تهدف إلى تطوير منظومة النظافة العامة في إمارة أبوظبي، والارتقاء بجودة الخدمات البلدية وفق أعلى المعايير البيئية والتقنية. ويضم الأسطول الجديد فئات متنوعة من المركبات تشمل آليات الكنس الآلي، ومعدات غسيل الشوارع الخارجية، والمركبات الثقيلة، وصهاريج المياه، إلى جانب قوارب متخصصة في تنظيف الشواطئ والسواحل، وذلك في إطار استراتيجية شاملة، تهدف إلى تعزيز كفاءة واستدامة عمليات النظافة في مختلف مناطق الإمارة.

ومن المنتظر أن يسهم تشغيل هذا الأسطول في خفض انبعاثات الكربون بنسبة تقارب 40%، أي ما يعادل نحو 1775 طناً من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، ما يعكس التزام الدائرة تطبيق حلول عملية تسهم في حماية البيئة وتحقيق أهداف خفض الانبعاثات.

وفي إطار جهودها لتبني أحدث التقنيات، زوّدت الدائرة المركبات بأنظمة متقدمة تعمل بتقنية إنترنت الأشياء، تتيح المراقبة والتحكم الذكي في أداء المركبات ضمن عمليات النظافة العامة.

وتشمل الأنظمة كاميرات عالية الدقة بزاوية 360 درجة وعدسات مسح ضوئي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، قادرة على رصد أنواع النفايات المختلفة، ومخالفات الامتثال، والأضرار في البنية التحتية، مع تحديد مواقعها بدقة عالية باستخدام بيانات الموقع الجغرافي. وترتبط هذه الأنظمة مباشرة بمنصة النظافة العامة التابعة للدائرة، ما يمكّن من تحسين توزيع فرق العمل، ورفع كفاءة الرقابة على الأصول، وتقليل الحاجة إلى التفتيش الميداني المباشر، ما يعزز من مستويات الدقة والسرعة في الاستجابة ويرسخ معايير جديدة للتميز في العمل البلدي.