انخفاض تدريجي في درجات الحرارة

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب غرباً خصوصاً على السواحل والجزر، مع انخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحرارة، يصبح رطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وأوضح المركز في بيانه حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، حركتها شمالية غربية - شمالية شرقية، وسرعتها تراوح بين 10 و20 وتصل إلى 35 كيلومتراً/ساعة.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:05، والمد الثاني عند الساعة 16:22، والجزر الأول عند الساعة 16:29، والجزر الثاني عند الساعة 04:38.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 19:33، والمد الثاني عند الساعة 33:07، والجزر الأول عند الساعة 13:19، والجزر الثاني عند الساعة 01:03.