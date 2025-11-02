شرطة دبي تنظّم مسابقة القرآن الكريم لأصحاب الهمم وطلبة «حماية»

نظّمت الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، ممثلة بقسم الشؤون الإسلامية والتسامح التابع لإدارة التوعية الأمنية بشرطة دبي، وبالتعاون مع مدارس حماية للتربية والتعليم، وضمن فعاليات المسابقات الدينية في دورتها الـ44، مسابقة القرآن الكريم لطلاب وطالبات مدارس حماية، التي شملت المراحل الدراسية من الصف الأول إلى الصف الخامس، إضافة إلى أصحاب الهمم في جميع المراحل، بهدف التنافس فيما بينهم في حفظ وتلاوة كتاب الله عز وجل.

وأكد مدير مكتب مدارس حماية، المقدم عبد الله السويدي، أن المسابقة تأتي في إطار حرص شرطة دبي المستمر على تعزيز القيم الدينية والثقافية المجتمعية، وتشجيع أصحاب الهمم والطلبة على تنمية مهاراتهم في مجال الحفظ والتلاوة. وبيّن أن المسابقة تعتبر من المبادرات الدامجة لفئة أصحاب الهمم مع نظرائهم من الطلبة في مدارس حماية، تماشياً مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، ومبادرة «مجتمعي.. مكان للجميع» لجعل مدينة دبي صديقة لأصحاب الهمم، مشيراً إلى أن المسابقة تسهم في تشجيع الطلبة على التنافس فيما بينهم في حفظ وتلاوة كتاب الله.