خالد بن محمد: الإمارات تؤمن بأهمية بناء منظومة اقتصادية عالمية متكاملة

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في أعمال منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، الذي تستضيفه مدينة غيونغجو، بحضور قادة وزعماء ورؤساء حكومات الدول الأعضاء ووفود من أبرز الاقتصادات العالمية والإقليمية.

وألقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، كلمة دولة الإمارات، نقل في بدايتها تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى قادة ورؤساء الدول المشاركة، وتمنياته بنجاح أعمال المنتدى في توسيع نطاق الشراكة الاستراتيجية بين أعضائه، بما يخدم مصالح الدول، ويعود بالنفع على شعوبها.

وأشار سموّه إلى أن التحديات والتحولات الاقتصادية التي يواجهها العالم تفرض علينا جميعاً تعزيز التعاون الدولي، لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، من خلال تحويل الفرص التنافسية المتاحة إلى جسور لفتح آفاق جديدة للشراكة في القطاعات الحيوية.

وأكد سموّه أن دولة الإمارات تؤمن إيماناً راسخاً بأهمية العمل المشترك لتجاوز مختلف التحديات، من خلال بناء منظومة اقتصادية عالمية متكاملة وقائمة على التعددية والانفتاح على مختلف الأسواق الإقليمية والدولية، لضمان تنويع خيارات التعاون وتحقيق استقرار وأمن المصالح الاقتصادية المشتركة.

وأعرب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عن شكره وتقديره لرئيس جمهورية كوريا، لي جيه ميونغ، على الدعوة للمشاركة في أعمال المنتدى، وعلى حسن التنظيم، وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً سموّه التزام دولة الإمارات مواصلة دعم جهود دفع عجلة التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار المشترك عالمياً.

ويُعد منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ منصة لدعم الحوار الاستراتيجي، من أجل توسيع الشراكات الاقتصادية، من خلال مضاعفة حجم التبادل التجاري، ودعم الاستثمارات المشتركة في المجالات ذات الأولوية الاقتصادية مثل التكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والصناعات الدقيقة والرعاية الصحية، وغيرها من المجالات الحيوية.

وحضر أعمال المنتدى رئيس جهاز الشؤون التنفيذية خلدون خليفة المبارك، ووزير التجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزير دولة سعيد بن مبارك الهاجري، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي سيف سعيد غباش، ورئيس مكتب أبوظبي الإعلامي مستشار العلاقات الاستراتيجية في ديوان ولي العهد مريم عيد المهيري، وسفير الدولة لدى جمهورية كوريا عبدالله سيف النعيمي.

