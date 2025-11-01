خالد بن محمد ورئيس كوريا يبحثان التعاون في الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي

التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس جمهورية كوريا، لي جيه ميونغ، في مدينة غيونغجو، التي تستضيف أعمال منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ.

وفي مستهل اللقاء، نقل سموّه، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الرئيس لي جيه ميونغ، وتمنياته له بموفور الصحة والعافية، ولجمهورية كوريا وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل الرئيس لي جيه ميونغ، سمو ولي عهد أبوظبي، تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها المزيد من النماء والرخاء والرفعة.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة الراسخة وروابط التعاون المتينة التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا، وآفاق تطوير الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما بحث الجانبان آفاق تعزيز التعاون الثنائي في عدد من القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، وبشكل خاص في الطاقة النظيفة والمتجددة، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المتقدمة، بما يسهم في دعم مسارات التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي في البلدين الصديقين.

وأكّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، حرص دولة الإمارات على مواصلة دعم التعاون مع جمهورية كوريا، بما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ويُعزز أواصر العلاقات الوثيقة بين البلدين، لما فيه الخير لشعبيهما الصديقين.

كما التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لاكسن، على هامش انعقاد أعمال المنتدى.

وجرى، خلال اللقاء، بحث علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين دولة الإمارات ونيوزيلندا، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، واستكشاف فرص التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وتبادل الخبرات والمعارف في مختلف القطاعات ذات الأولوية.