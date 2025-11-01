ولي عهد أبوظبي ورئيس وزراء سنغافورة يبحثان تعزيز علاقات الشراكة

التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس وزراء جمهورية سنغافورة الصديقة لورانس وونغ، على هامش انعقاد أعمال منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، الذي تستضيفه مدينة غيونغجو الكورية.

وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية الوطيدة بين دولة الإمارات وسنغافورة، وسُبل الارتقاء بها إلى آفاق أرحب من التعاون والشراكات الاستراتيجية في المجالات ذات الاهتمام، بما يخدم المصالح المشتركة، ويُلبي تطلعات الشعبين الصديقين.

كما التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة جون لي، على هامش المنتدى.

وجرى، خلال اللقاء، بحث سُبل تعزيز الشراكات الاستراتيجية، ودعم استكشاف فرص التعاون في القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم مسارات التنمية المستدامة، وتحقيق الازدهار المشترك الذي يعود بالنفع على كلا الجانبين.