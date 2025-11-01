«مساحة الأسرة».. مشروع رقمي يجمع 190 خدمة حكومية

صممت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي المشروع الرقمي المبتكر «مساحة الأسرة»، وأطلقته على منصة «تم»، لتيسير وصول الأسر إلى الخدمات الحكومية عبر لوحة بيانات موحدة وذكية، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تمكين الأسر وتعزيز ترابطها من خلال تجربة رقمية متكاملة، تُسهّل إدارة مختلف احتياجات الأسرة اليومية من خلال تبسيط إجراءات الوصول إلى أكثر من 190 خدمة رقمية في مكان واحد.

ويُمكّن المشروع أفراد الأسرة من الوصول إلى باقة من الخدمات الموحدة التي تغطي مختلف مراحل الحياة، بدءاً من خدمات الزواج، مروراً بتعليم الأبناء ووصولاً إلى تعزيز رفاهية جميع أفراد الأسرة بما يضمن حياة أكثر استقراراً وجودة، كما تتيح المنصة واجهة استخدام تفاعلية من خلال لوحة تحكم مخصصة لكل أسرة، تُمكّن المستخدمين من الوصول إلى الخدمات الحكومية ذات الصلة، مثل إصدار الوثائق، وتسجيل الأطفال في المدارس، ومتابعة التقارير الدراسية، وخدمات النقل المدرسي، إلى جانب خدمات موجهة لفئات محددة مثل كبار المواطنين وأصحاب الهمم، كما تضم أدوات رقمية مبتكرة مثل «شجرة العائلة» التي تعرض بيانات الأسرة بشكل مرئي وتفاعلي، وتربط المستخدم بمعلومات وخدمات مخصصة لكل فرد في الأسرة، ما يسهل رحلة المتعاملين الأسرية عبر منصة «تم»، ويضمن تجربة متكاملة تعزز من كفاءة الخدمات وجودتها، وتدعم رفاه الأسرة والمجتمع.