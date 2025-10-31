رئيس الأركان يترأس وفد الإمارات في اجتماع اللجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان القوات المسلحة بدول التعاون بالكويت

ترأس الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، رئيس أركان القوات المسلحة، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة، في أعمال الاجتماع الثاني والعشرين للجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بدولة الكويت الشقيقة.

جرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون العسكري والتكامل الدفاعي المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.