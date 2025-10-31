الإمارات تستجيب بشكل عاجل لإغاثة المتأثرين من إعصار مليسا

استجابت دولة الإمارات بشكل عاجل عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية بالتنسيق مع الوكالة الكاريبية لإدارة الطوارئ (CDEMA) لإيصال المساعدات الإغاثية العاجلة من المواد الغذائية الأساسية والمستلزمات الإيوائية الضرورية للمتأثرين من "إعصار مليسا" الذي ضرب كلا من جامايكا وهاييتي وكوبا، وتقديم الدعم اللازم لقطاع البنية التحتية الذي شهد أضراراً جسيمة، وذلك بهدف ضمان سرعة التعافي المبكر وتحقيق الاستقرار.

وتأتي الاستجابة الإماراتية العاجلة انطلاقاً من رسالة الإمارات الإنسانية نحو سرعة مد يد العون والوقوف مع المنكوبين ومساعدة المحتاجين والمرضى والمصابين جراء الكوارث الطبيعة والأزمات والحروب والصراعات في مختلف أنحاء العالم، وتجسيداً للمسؤولية الاخلاقية والدولية التي تضطلع بها الدولة في التضامن مع الدول والمجتمعات المتضررة في مثل هذه الأوضاع الحرجة والظروف الطارئة.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور طارق أحمد العامري، رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، على التزام دولة الإمارات بمسؤولياتها الإنسانية الدولية من خلال الاستجابة الفورية للأزمات والكوارث والطوارئ ومساعدة المجتمعات والشعوب المتأثرة عبر تقديم كافة الدعم بمختلف أشكاله لتحقيق التعافي المبكر وضمان الحصول على الاحتياجات الأساسية من الغذاء والدواء والكساء والمأوى.

وأشار إلى أن دولة الإمارات سَبَّاقة في تنفيذ برامج الإغاثة والاستجابة الإنسانية العاجلة نتيجة الكوارث الطبيعية أو البيئية أو الصحية أو ما ينتج عن الحروب والصراعات والنزاعات المسلحة، لافتاً إلى توفير وكالة الإمارات للمساعدات الدولية الاحتياجات الأساسية من المواد الإغاثية والمستلزمات الإيوائية ودعم قطاع البنية التحتية بالتنسيق مع المنظمات الدولية لاسيما الوكالة الكاريبية لإدارة الطوارئ لضمان سرعة التعافي والتخفيف من آثار إعصار "مليسا" على الشعوب في جامايكا وهاييتي وكوبا.