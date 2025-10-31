منصور بن محمد شهدت تخريج الدفعة الأولى من قادة التطوع المجتمعي في دبي

شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دبي، تخريج الدفعة الأولى من قادة التطوع المجتمعي في دبي، الذي نُظّم من قبل مركز دبي للمرونة بالتنسيق مع فرجان دبي في إطار مبادرة رائدة تهدف إلى تأهيل وتمكين المتطوعين للمساهمة بفاعلية في دعم منظومة الجاهزية والاستجابة المجتمعية للأزمات والطوارئ في إمارة دبي.

وقال سموه في تدوينة عبر منصة "إكس": "شهدت تخريج الدفعة الأولى من قادة التطوع المجتمعي في دبي، الذي نُظّم من قبل مركز دبي للمرونة بالتنسيق مع فرجان دبي في إطار مبادرة رائدة تهدف إلى تأهيل وتمكين المتطوعين للمساهمة بفاعلية في دعم منظومة الجاهزية والاستجابة المجتمعية للأزمات والطوارئ في إمارة دبي ... ضمّت الدفعة الأولى 25 متطوعاً من مختلف فئات المجتمع ... فخورون بهم جميعاً، وبكل فرق المتطوعين في الإمارات فهم يجسدون نبض مجتمعنا وقيم العطاء المتأصلة في أبناء الإمارات".