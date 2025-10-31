منصور بن محمد يزور مطار دبي الدولي ويطّلع على سير العمل في عدد من الجهات والمرافق

زار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دبي، مطار دبي الدولي (DXB)، حيث اطلع سموه على سير العمل في عدد من الجهات والمرافق الخدمية العاملة في المطار، شملت: شرطة دبي، والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، وجمارك دبي، وهيئة دبي للطيران المدني، وذلك للوقوف على مدى جاهزية الكوادر الحكومية وقدرتها على التعامل بكفاءة مع النمو المتسارع في حركة المسافرين.