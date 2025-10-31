إغلاق 3 طرق رئيسية في دبي 7 ساعات وتحديث رسوم «سالك» الأحد المقبل

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن إغلاق مؤقت لثلاث طرق لمدة 7 ساعات وذلك يوم الأحد المقبل 2 نوفمبر 2025، كما أعلنت شركة "سالك" تحديث رسوم التعرفة المرورية، تزامناً مع تنظيم فعالية "تحدي دبي للدراجات الهوائية".

الطرق المغلقة

وأوضحت"طرق دبي" أنه سيتم تفعيل خطة الإغلاقات المرورية لعدد من الطرق الرئيسية، وسيبدأ من الساعة 3:00 صباحاً ويستمر حتى الساعة 10:00 صباحاً يوم الأحد، وتشمل الطرق المغلقة ما يلي:

- جزء من شارع الشيخ زايد بين دوار المركز التجاري وجسر شارع الحديقة.

- شارع المركز المالي السفلي بين شارع الشيخ زايد وشارع الخيل.

- اتجاه واحد من بوليفارد الشيخ محمد بن راشد.

الطرق البديلة

دعت الهيئة الجمهور والسائقين إلى استخدام الطرق البديلة المتاحة لتسهيل رحلاتهم خلال فترة الإغلاق، وتشمل:

- شارع المركز المالي العلوي

- شارع قصر زعبيل

- شارع الوصل

- شارع الخيل

- شارع الأصايل

تحديث رسوم "سالك"

بالتزامن مع الإغلاقات، أعلنت شركة "سالك" عن تحديث مؤقت لرسوم التعرفة المرورية على البوابات لتسهيل الحركة، حيث جاءت الرسوم المحدثة ليوم الأحد كالتالي:

خلال ساعات الذروة: تبلغ الرسوم 6 دراهم خلال ساعات الذروة الصباحية (من 6 صباحاً حتى 10 صباحاً)، وتنخفض لتصبح 4 دراهم في ساعات الذروة المسائية (من 4 عصراً حتى 8 مساءً).

خارج أوقات الذروة: تبلغ الرسوم 4 دراهم خلال الفتره من 10 صباحاً حتى 4 عصراً، ومن 8 مساءً حتى 1 صباحاً.

وستكون التعرفة مجاناً خلال أوقات الليل المتأخرة من الساعة 1 صباحاً وحتى 6 صباحاً.

وتهيب "طرق دبي" و"سالك" بالجمهور الاطلاع على خطط إدارة التنقل والتخطيط المسبق لرحلاتهم يوم الأحد المقبل، واستخدام الطرق البديلة لضمان تنقل سهل ومريح.

وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان سلامة المشاركين في التحدي، وتسهيل حركة المرور على الطرق البديلة، وضمان انسيابية تنقل السكان والزوار خلال فترة الإغلاقات.