«باركن» تطبّق تعرفة جديدة للمواقف العامة في مدينتي «دبي للتعهيد والاستوديوهات»

أعلنت شركة "باركن" عن تطبيق تعرفة جديدة للمواقف العامة في منطقتي “مدينة دبي للتعهيد، ومدينة دبي للاستوديوهات" وحددت التعرفة لعدد الساعات والاشتراكات الشهرية، وذلك في إطار جهود الشركة لتنظيم إدارة المواقف في هذه المناطق الحيوية.

وذكرت "باركن" أنه تم تحديد هذه المواقف الجديدة ضمن الرمز T، كما تم تركيب لوحات إرشادية واضحة في الموقع لتحديد المناطق المشمولة بالتعرفة.

التعرفة بالساعات

وأوضحت أن التعرفة الجديدة للمواقف المشمولة في تلك المناطق يتم تطبيقها خلال ساعات العمل المحددة من 8 صباحًا حتى 10 مساءً ، وتبدأ التعرفة بسعر 2 درهم لمدة نصف ساعة، وتصل إلى 4 دراهم للساعة الواحدة، و8 دراهم لساعتين، و12 درهم لثلاث ساعات، و16 درهم لأربع ساعات.

أما بالنسبة للمدد الأطول، فتبلغ التعرفة 20 درهم لخمس ساعات، و24 درهم لست ساعات، و28 درهم لسبع ساعات، وتصل إلى 36 درهم لمدة 24 ساعة.

الاشتراكات الشهرية

وأعلنت "باركن" أيضاً عن توفير أسعار اشتراكات متنوعة للمواقف العامة لتلبية احتياجات الموظفين والزوار على المدى الطويل، وتشمل خيارات الاشتراكات "اشتراك شهري بسعر 315 درهم، واشتراك لثلاثة أشهر بسعر 840 درهم، واشتراك لستة أشهر بقيمة 1680 درهم، وللاشتراك السنوي، يبلغ السعر 2940 درهم"، وتهدف هذه الخيارات إلى توفير مرونة أكبر للمستخدمين وضمان سهولة توفر المواقف في المنطقتين.