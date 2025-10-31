143 خريجاً جديداً من طلبة مكتب البعثات الدراسية المتميّزين علمياً

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، شهد الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، أمس، في «مبادلة أرينا» حفل تخريج دفعة جديدة تضمّ 143 طالباً وطالبة من خريجي «بعثة صاحب السمو رئيس الدولة للطلبة المتميّزين علمياً، وبعثة رئيس الدولة للأطباء المتميزين علمياً - البعثات الخارجية» للسنة الأكاديمية (2024-2025)، والذي نظّمه «مكتب البعثات الدراسية» التابع للديوان.

حضر الحفل الأمين العام لديوان الرئاسة أحمد بن محمد الحميري، ومستشار رئيس الدولة أحمد جمعة الزعابي، ووكيل ديوان الرئاسة لقطاع الدراسات والبحوث الدكتور عبدالله مغربي، ومدير مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية في ديوان الرئاسة الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» غنام المزروعي، ونائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو محمد سالم الظاهري، وعدد من كبار المسؤولين في ديوان الرئاسة.

وأكّد الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، أن هذا التكريم يُجسّد الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في دعم أبناء الوطن، وصقل مهاراتهم العلمية، وتمكينهم من التميّز في سوق العمل، والإسهام في تعزيز اقتصاد المعرفة، بما يواكب طموحات الدولة.

وثمّن المتابعة الحثيثة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وإشرافه المباشر على تطوير أداء المكتب، وحرصه على إعداد جيل وطني مؤهّل بأعلى المستويات العلمية، وقادر على مواصلة مسيرة النهضة والتطوّر في دولة الإمارات.

كما أشاد بالدور الرائد الذي يقوم به المكتب في ابتعاث الطلبة إلى أعرق الجامعات العالمية، بما يعكس توجّهات القيادة الرشيدة نحو تعزيز ثقافة التميّز والإبداع، انسجاماً مع النهج الذي أرسته مسيرة الوالد المؤسّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، القائم على طلب العلم والارتقاء بالإنسان الإماراتي لخدمة وطنه.

وتوجّه بالتهنئة إلى الخريجين، معرباً عن اعتزازه بما حقّقوه من نجاحات، ومؤكداً أنهم الثروة الحقيقية للوطن، وداعياً لهم بالتوفيق في مسيرتهم العلمية والعملية.

من جانبه، رفع الأمين العام لديوان الرئاسة نائب رئيس مجلس إدارة مكتب البعثات الدراسية، أحمد بن محمد الحميري، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على دعمه المستمر ورعايته للطلبة، كما توجّه بجزيل الشكر والعرفان إلى الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، لتشريفه وحضوره الحفل، وما يُمثّله ذلك من دعم للشباب وتشجيعهم على مواصلة مسيرة التميّز والعطاء. وأشاد بالخريجين الذين أكملوا دراساتهم في أفضل الجامعات العالمية، مؤكداً أن «بعثة صاحب السمو رئيس الدولة للطلبة المتميّزين علمياً، وبعثة رئيس الدولة للأطباء المتميزين» جاءت لتأهيل جيل قيادي قادر على تحمّل المسؤولية، والإسهام في تحقيق رؤية القيادة نحو مستقبل واعد.