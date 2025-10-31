محمد بن راشد يُطلق «حي محمد بن راشد الوقفي» بـ 4.7 مليارات درهم

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشروع «حي محمد بن راشد الوقفي»، الوجهة الحضرية الرائدة التي تجمع بين السكن العصري، والبيئة التجارية والرعاية الصحية والتعليم، وفق رؤية متكاملة.

ويأتي هذا المشروع - الذي يعدّ أول حي وقفي في المنطقة - ضمن الاستثمارات الاستراتيجية لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وبدعم من شركة «عزيزي للتطوير العقاري»، حيث تبلغ المساحة الكلية للحي الوقفي مليوني قدم مربعة، باستثمارات تصل إلى 4.7 مليارات درهم، منها 330 مليون درهم إسهامات من عدد من المستثمرين، وسيتم تخصيص العوائد الاستثمارية لمختلف مرافق الحي السكنية والصحية والتعليمية لاستدامة الخير، من خلال توظيفها لدعم التعليم والصحة حول العالم.

جاء إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للحي الوقفي، في حفل تم تنظيمه بهذه المناسبة، واستمع سموه خلاله إلى شرح حول تفاصيل المشروع ومخططاته ومرافقه المختلفة التي تُراعي أعلى المعايير في توفير جودة الحياة والكفاءة والاستدامة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أمس: «أطلقنا بحمد الله ضمن مبادرات محمد بن راشد الإنسانية العالمية، مشروعاً وقفياً بتكلفة تصل إلى 4.7 مليارات درهم.. وقفاً خيرياً إنسانياً دائماً بإذن الله، تذهب عوائده لدعم مشاريع الصحة والتعليم حول العالم».

وأضاف سموه: «سيضم الحي الوقفي مستشفى يستوعب 90 ألف مراجع سنوياً، وجامعة طبية ومدارس تضم أكثر من 5000 طالب، ومبانيَ سكنية تضم 2000 وحدة سكنية، وبوليفارد ومحال تجارية وقفية وغيرها. شكرنا لجميع الواقفين والداعمين والمساهمين وعلى رأسهم شركة عزيزي للتطوير وغيرهم، وتقديرنا لجميع من يسعى في الخير، ويعمل على استدامة الخير في دولة الخير والعطاء. نحمد الله على توفيقه، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال».

حضر حفل الإطلاق إلى جانب سموه، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم.

مجتمع نابض بالحياة

ويتضمن مخطط مشروع «حي محمد بن راشد الوقفي»، الذي يأتي تحت مظلة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، مستشفى متطوراً بسعة 250 سريراً، يتعامل مع أكثر من 90 ألف حالة سنوياً، مع سكن مخصص للكوادر الطبية، وكلية طبية، ومدرستين لجميع المراحل التعليمية بمقاعد دراسية تضم 5000 طالب. كما يضم 25 مبنى وقفياً تشمل أكثر من 2000 وحدة سكنية متنوعة لتلبية مختلف أنماط المعيشة، إضافة إلى المرافق الخدمية والمحال التجارية، ليشكل الحي مجتمعاً نابضاً بالحياة يتجاوز عدد سكانه ومرتاديه 12 ألف نسمة يومياً.

ولضمان جودة الحياة، سيتم تعزيز المشروع ببنية تحتية متكاملة تشمل آلاف مواقف السيارات، والمساحات الخضراء المفتوحة، إضافة إلى بوليفارد ومسجد، ما يجعل الموقع وجهة متميزة توفر مزيجاً من الراحة والكفاءة والاستدامة.

استدامة العمل الإنساني

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء، الأمين العام لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، محمد عبدالله القرقاوي: «إن إطلاق مشروع (حي محمد بن راشد الوقفي) يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في ترسيخ مفاهيم جديدة للعمل الخيري والإنساني، ركيزتها الاستثمار في الوقف، لتعزيز التنمية والتمكين للإنسان في مختلف جوانب حياته، وهذا المشروع من شأنه أن يضمن استمرارية تدفق التمويل واستدامة الأثر في دعم قطاع الرعاية الصحية والتعليم حول العالم، بما يرفع كفاءة العمل الإنساني في هذا المجال المهم».

وأضاف محمد عبدالله القرقاوي: «سيمثل المشروع الوقفي نموذجاً ملهماً ومرجعاً للمشاريع المستقبلية في مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية التي تعمل بشكل دائم على إحداث تأثير إيجابي أوسع في حياة الأفراد والمجتمعات، وعلى استدامة التنمية في مختلف المجالات ذات الأثر المباشر على حياة الإنسان».

رؤية ملهمة

من جهته، قال مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة عزيزي للتطوير العقاري، مرويس عزيزي: «نفخر بأن نكون جزءاً من هذا المشروع الوقفي الرائد الذي يحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونحن ملتزمون بمسؤوليتنا المجتمعية وحريصون على دعم البرامج والمشاريع الإنسانية التي تنفّذها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية».

وأضاف عزيزي: «(حي محمد بن راشد الوقفي) يجسد رسالة حضارية وإنسانية تعكس روح العطاء والتكافل التي تميز دولة الإمارات، ونعتبر هذا المشروع محطة مهمة في تاريخ العمل الخيري في الدولة، ونموذجاً يحتذى في توظيف الاستثمارات العقارية لخدمة أهداف إنسانية نبيلة، خصوصاً أن العوائد الاستثمارية من هذا المشروع ستخصص لضمان تدفق الدعم الدائم لقطاع الرعاية الصحية وقطاع التعليم حول العالم، وهو من أكثر القطاعات التي تلامس الاحتياجات الأساسية للإنسان».

نقلة في العمل الخيري

قدّمت شركة عزيزي أكبر تبرع فردي من القطاع الخاص في تاريخ دولة الإمارات، لدعم حملة «وقف الأب» بمبلغ ثلاثة مليارات درهم.

ويُشكل «حي محمد بن راشد الوقفي» نموذجاً حضرياً متقدّماً ينسجم مع رؤية دبي لمدن المستقبل، حيث إن المشروع مصمم ليكون وجهة حضرية متكاملة، تجمع بين السكن العصري والرعاية الصحية والتعليم في بيئة واحدة، ليُعزّز مفهوم جودة الحياة لسكان الحي ومرتاديه.

ويرسخ المشروع نقلة في مفاهيم العمل الخيري، ليجسد نموذجاً رائداً في الوقف التنموي المستدام، ويسهم في تعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني، حيث يعتمد على منظومة استثمارية متكاملة تضمن تدفقاً مالياً مستداماً، لدعم الأهداف الإنسانية في قطاع الرعاية الصحية وقطاع التعليم على المدى الطويل.

كما سيتكفل المستشفى المتطور والمجهز بأحدث التقنيات الطبية، بتقديم خدمات علاجية عالية الجودة، إضافة إلى الكلية الطبية المتخصصة التي سترفد القطاع بالكفاءات الطبية المميزة، وتوفير بيئة متكاملة لتعليم وتأهيل أجيال جديدة من الأطباء والمهنيين الصحيين، ليكون الحي مركزاً للتميز الطبي. وستعمل مرافق المشروع المتنوعة كمحرك اقتصادي يوفر إيرادات ثابتة لدعم الخير.

