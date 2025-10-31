جامعة أبوظبي تستعرض ابتكارات طلابها في برنامج «شباب أديبك»

تشارك جامعة أبوظبي في برنامج «شباب أديبك»، على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2025) الذي يُقام خلال الفترة من الثالث إلى السادس من نوفمبر المقبل في مركز أدنيك أبوظبي، وذلك بصفتها الشريك الأكاديمي للبرنامج.

وقالت الجامعة في بيان صحافي، أمس، إن هذه المشاركة تنسجم مع التزام الجامعة المستمر بتعزيز دور الشباب، ودعم الاستدامة، وإعداد المبتكرين المستقبليين لقيادة التحول العالمي في قطاع الطاقة، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار والاستدامة.

وتعتزم كلية الهندسة في الجامعة استعراض مجموعة من المشاريع الطلابية الرائدة التي تعكس إبداع وبراعة الطلاب، إضافة إلى حرصهم على إيجاد حلول فعالة للتحديات الكبرى في مجالات الاستدامة، وكفاءة الطاقة، والحفاظ على البيئة.

ويشارك 30 طالباً من كلية الهندسة في برنامج «شباب أديبك» لهذا العام، حيث يحصلون على خبرات عملية، ويدعمون الأنشطة التي تعكس التزام الجامعة بتعزيز دورها في خدمة المجتمع.

وقال عميد كلية الهندسة في جامعة أبوظبي، الدكتور حمدي شيباني، إن الجامعة تشارك كشريك أكاديمي لبرنامج ‹شباب أديبك›، المبادرة التي تنسجم مع رسالة الجامعة بتمكين وإلهام الشباب، مشيراً إلى أن الجامعة تسعى من خلال منصات لربط المجتمع الأكاديمي بالصناعة، وتعزيز دور المبتكرين الذين سيسهمون في تحول الإمارات نحو اقتصاد مستدام قائم على المعرفة.