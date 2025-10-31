جامعة الإمارات تستضيف المؤتمر الدولي الـ 19 لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

استضافت جامعة الإمارات العربية المتحدة، أمس، المؤتمر الدولي الـ19 لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE، حول تطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات «AICT 2025»، والذي يختتم فعالياته اليوم.

حضر المؤتمر المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، زكي أنور نسيبة، بمشاركة وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، عمر بن سلطان العلماء، ونخبة من الباحثين، والعلماء، والمبتكرين من مختلف دول العالم.

وأكد زكي أنور نسيبة في كلمته الافتتاحية أن المؤتمر يشكل منصة عالمية لتبادل الأفكار والمعرفة، تسهم في صياغة ملامح مستقبل التقدّم الإنساني، مشيراً إلى جهود دولة الإمارات المستمرة، بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، في تحويل مختلف القطاعات نحو مستقبل مستدام ومستقر ومزدهر، من خلال استراتيجيات وطنية طموحة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوكمة الرقمية، والتنمية المستدامة، بما يعكس إيمان الدولة العميق بقدرة التكنولوجيا على تعزيز القدرات البشرية، وترسيخ قيم المجتمع الإنساني.

وأوضح أن جامعة الإمارات العربية المتحدة تفخر بدورها المحوري باعتبارها «الجامعة الوطنية الأم»، حيث تواصل دعم مسيرة التطور العلمي والمعرفي في الدولة، وتعمل كجسر يربط بين المعرفة والتقدّم، ويعزز روح الإبداع والبحث العلمي.

وأكد أن الجامعة تسعى من خلال باحثيها وطلبتها إلى بناء أسس راسخة للمستقبل، قائمة على التميّز العلمي والتكنولوجي، وتنبثق من قيم المسؤولية الاجتماعية والبيئية التي تشكل جوهر مسيرتها الأكاديمية والبحثية.

من جانبه، تناول عمر بن سلطان العلماء في كلمته مسيرة الإمارات في تطوير قطاع الذكاء الاصطناعي، موضحاً أن الدولة انتقلت خلال ثماني سنوات من مرحلة التجربة إلى مصاف الدول الخمس الأولى عالمياً في هذا المجال، بفضل استراتيجية وطنية متكاملة أُطلقت عام 2017، وتتألف من ثلاث مراحل رئيسة، هي بناء المنظومة والبنية التحتية، ثم مرحلة التبني التي شهدت وفورات كبيرة في قطاعات مثل الطاقة والنفط والمطارات، وصولاً إلى مرحلة الريادة العالمية التي تبدأ عام 2026.

وأشار إلى أن رؤية الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي تركز على تمكين الإنسان وتعزيز إنتاجيته، وليس استبداله بالتقنيات، موضحاً أن الدولة تسعى إلى تحسين جودة الحياة لجميع السكان، وتمكين نحو 10 ملايين شخص من تحقيق إنتاجية تضاهي دولاً كبرى، وتحويل الإمارات إلى دولة مصدّرة للذكاء الاصطناعي.

وأكد أن هذه الرؤية تمثل امتداداً لعصر النهضة الإنسانية، حيث تعود المعرفة لتكون متعددة التخصصات، يقودها الابتكار والإبداع.

