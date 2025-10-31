30 دقيقة لإصدار وثيقة عودة حامل الإقامة الذهبية إلكترونياً

أكّدت وزارة الخارجية أن وثيقة عودة حامل الإقامة الذهبية إلى الدولة حال فقدان جواز سفره، تصدر إلكترونياً خلال 30 دقيقة، دون رسوم، وتكون صالحة للرجوع مرة واحدة، ولا تخوله التنقل إلى دول أخرى.

وذكرت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني أنه يمكن أن تمتد الخدمات القنصلية المخصصة لأصحاب الإقامة الذهبية، لتشمل أفراد عائلاتهم، مثل الزوج أو الزوجة والأبناء، شريطة أن يكونوا مسجّلين رسمياً كمرافقين، وأن تكون إقامتهم سارية المفعول.

ولفتت إلى أن خدمة الدعم في الحالات الطارئة والأزمات لأصحاب الإقامة الذهبية سارية المفعول أثناء سفرهم خارج الدولة، تشمل التنسيق مع بعثات دولة الإمارات في بلد الوجهة لتقديم الاستجابة والمساعدة اللازمة عند الحاجة، إضافة إلى إدراج أصحاب الإقامة الذهبية ضمن خطط الطوارئ وخطط الإجلاء التي تُفعّل أثناء الأزمات والظروف الاستثنائية.

وتفصيلاً، استحدثت وزارة الخارجية أخيراً بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ باقة الخدمات القنصلية لحاملي الإقامة الذهبية، وتتضمن أربع خدمات جديدة تشمل خدمة إصدار وثيقة العودة عند فقدان أو تلف جواز السفر، وتهدف إلى تسهيل عودة أصحاب الإقامة الذهبية للدولة في حال فقدان جواز السفر أو تلفه أثناء وجودهم في الخارج من خلال إصدار وثيقة عودة إلكترونية.

فيما وفّرت خطاً مخصصاً لحاملي الإقامة الذهبية، وهي قناة تواصل مباشرة عبر مركز اتصال الوزارة للرد على استفسارات حاملي الإقامة الذهبية، وتقديم المساعدات العاجلة على مدار الساعة أثناء وجودهم في الخارج، عبر الاتصال على +97124931133.

كما وفّرت خدمة الدعم في الحالات الطارئة والأزمات في الخارج، وتهدف إلى تقديم المساعدات لأصحاب الإقامة الذهبية عند تعرضهم لظروف طارئة أثناء وجودهم خارج الدولة، وذلك بالتنسيق مع بعثات الدولة في الخارج لضمان سلامتهم وتوفير الدعم اللازم وإدراجهم ضمن خطط الطوارئ، من خلال وضع التدابير والإجراءات اللازمة لحمايتهم وتلبية احتياجاتهم أثناء الظروف الاستثنائية والأزمات.

كما وفرت خدمة نقل الجثمان والدفن في الدولة، وتهدف إلى تنظيم نقل الجثمان والدفن في حال الوفاة في الخارج بهدف تسهيل إجراءات نقل جثمان أصحاب الإقامة الذهبية، بالتنسيق مع الجهات الصحية والرسمية المعنية بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات وتقديم الدعم لذوي المتوفى.

أوضحت وزارة الخارجية ضوابط استفادة حاملي الإقامة الذهبية من الخدمات القنصلية، إذ ذكرت أن شروط إصدار وثيقة في حال فقدان أو تلف جواز السفر، أثناء وجود صاحب الإقامة الذهبية خارج الدولة، أنه يمكن لأصحاب الإقامة الذهبية سارية المفعول التقدم بطلب للحصول على وثيقة عودة عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للوزارة، منبهة إلى أن الوثيقة صالحة للرجوع مرة واحدة ويلتزم المقدم باستخراج وثائقه عند عودته إلى الدولة، علماً أن صلاحية الوثيقة سبعة أيام فقط.

وبيّنت أن خطوات التقديم على وثيقة العودة تبدأ من تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للوزارة باستخدام الهوية الرقمية، وإرفاق نسخة من بلاغ فقدان جواز السفر وبيانات الإقامة الذهبية وصورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء، واستلام الوثيقة خلال 30 دقيقة، ولا توجد رسوم على إصدار وثيقة العودة.

ولفتت إلى أن وثيقة العودة تُستخدم حصرياً للعودة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وصالحة للاستخدام مرة واحدة، ولا تُعد وثيقة سفر صالحة للتنقل بين الدول أو للسفر إلى وجهات متعددة.

وأشارت الوزارة إلى إمكانية أن تمتد الخدمات القنصلية المخصصة لأصحاب الإقامة الذهبية، لتشمل أفراد عائلاتهم، مثل الزوج أو الزوجة والأبناء، شريطة أن يكونوا مسجّلين رسمياً كمرافقين، وأن تكون إقامتهم سارية المفعول.

وبالنسبة لخدمة نقل الجثمان إلى دولة الإمارات والمستندات المطلوبة، أوضحت وزارة الخارجية أنه يمكن طلب الخدمة من خلال التواصل مع بعثة الدولة في بلد الوجهة أو عبر الرقم المخصص لأصحاب الإقامة الذهبية 0097124931133، على أن يتم تقديم نسخة من جواز سفر المتوفى، وشهادة الوفاة، وأي مستندات طبية أو رسمية صادرة عن الجهات المختصة في الدولة المعنية.

وعما إذا كانت السفارة تتحمل التكاليف المالية المتعلقة بخدمة نقل الجثمان، أوضحت الوزارة أن السفارة تقدّم الدعم في التنسيق والإجراءات اللازمة لنقل الجثمان، ولكن التكاليف المالية يتحملها ذوو المتوفى وفقاً للسياسات المعتمدة.

وأكدت «الخارجية» أنه يمكن لأصحاب الإقامة الذهبية سارية المفعول التواصل مباشرة مع مركز الاتصال التابع لوزارة الخارجية عبر الخط المخصص لأصحاب الإقامة الذهبية عبر الرقم 0097124931133، الذي يعمل على مدار الساعة لتقديم الدعم والمساعدة الفورية والردّ على الاستفسارات أثناء وجودهم خارج الدولة.