«تنمية المجتمع» و«الصحة» في أبوظبي تطلقان «دقايق» لتشجيع النشاط البدني

أطلقت دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، بالتعاون مع دائرة الصحة بأبوظبي، المبادرة المجتمعية «دقايق»، بهدف تشجيع جميع أفراد المجتمع على دمج النشاط البدني ضمن حياتهم اليومية والحفاظ على نمط حياة صحي من خلال تخصيص بضع دقائق للحركة خلال اليوم، سواء في المنزل أو العمل أو المدرسة أو في أي مكان داخل مجتمعهم.

وتسعى المبادرة إلى إحداث تحوّل مستدام في السلوك الصحي على مستوى الأفراد والمجتمع، وإدراج النشاط البدني عنصراً أساسياً ذا قيمة في نمط الحياة اليومي لدى الجميع، وهي تُسهم في نشر الوعي بفوائد الحركة والنشاط بينما ترفع من معدلات اللياقة البدنية والصحة النفسية والاجتماعية.

وخلال الفترة المتبقية من العام، ستقدم «دقايق» برنامجاً متنوعاً من الأنشطة المجتمعية في جميع أنحاء أبوظبي والعين والظفرة، لتلبية احتياجات الأفراد من مختلف الأعمار والقدرات والاهتمامات. وستشمل الأنشطة المشي لمسافات قصيرة، وتمارين الاستطالة، والأنشطة المجتمعية في الأحياء السكنية، والفعاليات الرياضية العائلية، والبرامج التي تركّز على الشباب. وستكون الفعاليات شمولية ويسهل الوصول إليها ومناسبة لمختلف فئات المجتمع من الأطفال والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم والأفراد ذوي المستويات المتفاوتة من اللياقة البدنية.

وقال المدير التنفيذي لقطاع المشاركة والتمكين الاجتماعي في دائرة تنمية المجتمع، محمد هلال البلوشي: «تعكس مبادرة دقايق التزامنا بتعزيز جودة الحياة في إمارة أبوظبي، عبر بناء مجتمع أكثر نشاطاً وصحةً وترابطاً، وتسهم في تشجيع أفراد المجتمع على استثمار دقائق بسيطة من يومهم في الحركة، سواء من خلال المشي، أو ممارسة تمارين خفيفة، أو المشاركة في فعاليات مجتمعية».

وقال المدير التنفيذي للحياة الصحية في دائرة الصحة، الدكتور أحمد الخزرجي: «نحرص على أن نواصل دعم مثل هذه المبادرات، لتصبح أبوظبي واحدة من أكثر المدن صحة ونشاطاً في العالم».

وتتماشى المبادرة مع توصيات منظمة الصحة العالمية للبالغين بممارسة نحو 150 دقيقة من النشاط البدني المعتدل أسبوعياً لتعزيز الصحة والتخفيف من المخاطر المرتبطة بالخمول البدني.

وتعكس نتائج الدورة الثالثة من استبانة الرياضة والنشاط البدني في إمارة أبوظبي، التي نفذتها دائرة تنمية المجتمع، تحسناً ملموساً في مؤشرات النشاط البدني بين سكان الإمارة، حيث ارتفعت نسبة الأفراد الذين يمارسون الأنشطة البدنية وفق معايير منظمة الصحة العالمية إلى 53% مقارنة بـ36% في الدورة الأولى، كما ارتفعت نسبة الأطفال والمراهقين الذين يمارسون الأنشطة البدنية لمدة 60 دقيقة يومياً إلى 12.5%. وتُبرز هذه النتائج نجاح الجهود المجتمعية والبرامج التحفيزية في رفع الوعي بأهمية الحركة اليومية، وتأتي مبادرة «دقايق» استكمالاً لهذه المسيرة، من خلال تشجيع أفراد المجتمع على مواصلة تعزيز نشاطهم البدني ودمج الحركة في روتين حياتهم اليومي، بما يسهم في استدامة هذا التحسّن وترسيخ ثقافة النشاط البدني في مختلف مناطق الإمارة.

ودعت دائرة تنمية المجتمع أفراد مجتمع إمارة أبوظبي إلى التسجيل والمشاركة في مبادرة «دقايق» عبر الموقع الإلكتروني www.Degayeg.ae، للاطلاع على الأجندة والفعاليات المتنوعة التي تقدمها المبادرة. كما يمكن للأفراد متابعة الفعاليات والأنشطة التي تُقام خلال عطلات نهاية الأسبوع عبر منصات الدائرة الإلكترونية @DCDAbuDhabi، واختيار البرامج التي تتناسب مع أعمارهم ومستويات لياقتهم وأوقاتهم بما يتيح لهم تجربة مجتمعية ممتعة ومحفزة للنشاط البدني.