وصول سفينة الإمارات الإنسانية محملة بـ 7,200 طن من المساعدات الغذائية والإيوائية والطبية لدعم قطاع غزة

وصلت سفينة الإمارات الإنسانية، التي تحمل 7,200 طن من المواد الغذائية والإيوائية والطبية، إلى ميناء العريش بجمهورية مصر العربية، تمهيداً لنقلها إلى قطاع غزة لتلبية الاحتياجات العاجلة هناك، وذلك في إطار الجسر الإنساني الذي تسيره دولة الإمارات لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق.

وتحمل السفينة التي تأتي ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، مساعدات غذائية مختلفة، بالإضافة إلى مساعدات إيوائية وطبية، بهدف تخفيف حدة الأزمة التي يعاني منها سكان قطاع غزة.

وشهدت عملية نقل وشحن المساعدات تنسيقا بالتعاون بين عدد من الهيئات والمؤسسات الخيرية والإنسانية في دولة الإمارات، في تجسيد لتكامل الجهود الوطنية وسرعة الاستجابة لتقديم الدعم الإغاثي العاجل للمدنيين في القطاع.

وتأتي هذه السفينة استكمالا لسلسلة المبادرات الإماراتية المتواصلة لتقديم المساعدات العاجلة للأشقاء الفلسطينيين، وتجسيداً لحرص دولة الإمارات على تعزيز الاستجابة الإنسانية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وتوفير احتياجاته الأساسية، بما يعكس التزامها الراسخ بنهجها الإنساني الثابت والمستدام في دعم القضايا العادلة ومساندة المتضررين والمحتاجين حول العالم.

وتجسد عملية "الفارس الشهم 3"، رؤية دولة الإمارات في مد يد العون خلال الأزمات والكوارث، من خلال عمل تكاملي بين مؤسساتها الخيرية والإنسانية، ترجمة لقيمها الأصيلة في العطاء والتضامن الإنساني.