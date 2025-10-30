ولي عهد أبوظبي يصل إلى كوريا للمشاركة في أعمال منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ

وصل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى جمهورية كوريا للمشاركة في أعمال منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، وذلك نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله".

وتأتي مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال المنتدى، تلبية لدعوة من فخامة لي جيه ميونغ، رئيس جمهورية كوريا، في إطار دعم التعاون الاقتصادي مع الدول الأعضاء في المنتدى، واستكشاف فرص توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية في مختلف المجالات الحيوية.

ويشارك في أعمال المنتدى عدد من قادة وزعماء ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في المنتدى الذي تأسس عام 1989، ويضم 21 اقتصاداً عالمياً وإقليمياً بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي من خلال دعم التجارة الحرة وتشجيع الاستثمار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ حيث تمثل الدول الأعضاء ما يقارب 40% من سكان العالم، وحوالي 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مما يجعل من المنتدى منصة مهمة للتعاون الإقليمي في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.