بلدية دبي تحذر من نشر وإرسال صور الفواتير ورموز الدفع الإلكترونية (QR)

حذّرت بلدية دبي من نشر أو مشاركة تفاصيل الطلبات من أرقام المعاملات أو الإيصالات الخاصة بخدماتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو القنوات غير الرسمية، لتجنّب استخدامها في محاولات الاحتيال أو استغلالها للوصول إلى بيانات سرّية.

ودعت ضرورة تجنب مشاركة بيانات الدفع وعدم نشر أو إرسال صور الفواتير ورموز الدفع الإلكترونية (QR) من دون التحقق والتأكد من مصدرها الرسمي، إذ قد يؤدي إلى مخاطر أمنية تهدد خصوصية المستخدمين وسلامة البيانات.

وشددت على أهمية تجنب مشاركة المراسلات الداخلية وعدم مشاركة أي رسائل أو مراسلات خاصة بالعمل عبر البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي حيث قد تحتوي على بيانات سرية يمكن استغلالها.

ودعت الجمهور بحماية المعلومات الشخصية من الاستغلال الإلكتروني موضحة أنه قد يؤدي نشر أو مشاركة معلومات العمل أو بيانات الدفع عبر وسائل غير رسمية إلى مخاطر أمنية تهدّد الخصوصية الرقمية.