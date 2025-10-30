القمر العملاق يظهر في سماء الإمارات 5 نوفمبر المقبل .. لا يتسبب في تأثيرات غير اعتيادية‎

أفاد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك إبراهيم الجروان أنه من المقرر أن تشهد الإمارات و العالم عموما ما يعرف بـ(القمر العملاق) أو (بدر الحضيض)، ليل الخامس من نوفمبر 2025، وسيكون أكبر وألمع قمر مكتمل لهذا العام، ليكون القمر البدر في موضع " الحضيض " تلك الليلة ، على بعد يقارب 356,980 كم ، و هو أقرب موضع للقمر من الأرض خلال عام 2025 .

وقال إن القمر يتناوب في المرور بين أقرب موقع إلى الأرض " الحضيض" بحدود 356,000 كم ، و ابعد موقع الى الأرض " الأوج" بحدود 406,000 كم ، كل قرابة أسبوعين ، و قد يتزامن الاقتراب دون 370 الف كم من الأرض مع طور القمر البدر فيطلق عليه، "بدر الحضيض" أو" القمر العملاق ".

وأضاف أنه مقارنة "البدر في موضع الحضيض" مع " البدر في موضع الأوج سيكون القمر اكثر قربا الى الارض بمقدار يقارب 13% ، وسيبدو القمر العملاق أكبر حجما بنسبة 14% وأكثر سطوعًا بنسبة 30% من البدر العادي، ويمكن رؤيته بالعين المجردة، و قوى جذب القمر تزيد عن قوى الجذب بنسبة 30% وهذه الزيادة طفيفة بالنسبة للارض .

وأكد الجروان أن هذه الظاهرة لا تتسبب بأي تأثيرات غير اعتيادية ملموسة ، بل التأثيرات الطبيعية المصاحبة للقمر البدر مثل ارتفاع المد البحري العالي، منتصف الليل و منتصف النهار .