القمر العملاق يظهر في سماء الإمارات 5 نوفمبر المقبل .. لا يتسبب في تأثيرات غير اعتيادية‎

المصدر:
  • أحمد عابد ـ أبوظبي
التاريخ:

أفاد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك  إبراهيم الجروان أنه من المقرر أن تشهد  الإمارات و العالم عموما ما يعرف بـ(القمر العملاق) أو (بدر الحضيض)،  ليل الخامس من نوفمبر 2025، وسيكون أكبر وألمع قمر مكتمل لهذا العام، ليكون القمر البدر في موضع " الحضيض " تلك الليلة ،  على بعد يقارب 356,980 كم ، و هو أقرب موضع للقمر من الأرض خلال عام 2025 .

وقال إن القمر  يتناوب في المرور بين أقرب موقع إلى الأرض  " الحضيض" بحدود 356,000 كم ، و ابعد موقع الى الأرض " الأوج"  بحدود 406,000 كم ، كل  قرابة أسبوعين ، و قد يتزامن الاقتراب دون 370  الف كم  من الأرض مع طور القمر البدر فيطلق عليه، "بدر الحضيض" أو" القمر العملاق ".

وأضاف أنه مقارنة "البدر في موضع الحضيض" مع " البدر في موضع  الأوج سيكون القمر اكثر قربا الى الارض بمقدار يقارب 13% ،  وسيبدو القمر العملاق أكبر حجما بنسبة 14% وأكثر سطوعًا بنسبة 30% من البدر العادي، ويمكن رؤيته بالعين المجردة، و قوى جذب القمر تزيد عن قوى الجذب بنسبة 30% وهذه الزيادة طفيفة بالنسبة للارض . 

وأكد الجروان أن هذه الظاهرة  لا تتسبب بأي تأثيرات غير اعتيادية ملموسة ، بل التأثيرات الطبيعية المصاحبة للقمر البدر مثل ارتفاع المد البحري العالي، منتصف الليل  و منتصف النهار .

 

