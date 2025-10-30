الإمارات تُنفذ إخلاء طبياً عاجلاً لـ 57 مريضاً من غزة رفقة ذويهم

نفذت دولة الإمارات إخلاء طبياً عاجلاً لـ57 مريضاً من قطاع غزة، برفقة ذويهم، ليصل العدد الإجمالي لمن تم إخلاؤهم حتى الآن ضمن مبادرة «الفارس الشهم 3» منذ أكتوبر 2023 إلى 2961 مريضاً ومرافقاً، حيث وفرت لهم دولة الإمارات الرعاية العلاجية، مواصلةً دورها الإنساني العالمي الرائد للتخفيف من معاناة المدنيين، وضمان سرعة التعافي المبكر، وتحقيق الأمن والاستقرار، والحد من التداعيات السلبية في مثل هذه الظروف الحرجة.

ونُفذت مهمة الإخلاء الطبي عن طريق مطار رامون في إسرائيل وعبر معبر كرم أبوسالم، وبهذا تكون عملية الإخلاء الحالية هي الدفعة 29 من عمليات الإخلاء الطبي العاجلة التي تنفذها وكالة الإمارات للمساعدات الدولية تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بعلاج 1000 من الجرحى الفلسطينيين و1000 من المصابين بأمراض السرطان، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم في مختلف مستشفيات الدولة.

وأكد نائب رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، سلطان محمد الشامسي، مضي دولة الإمارات قُدماً نحو تحقيق سرعة التعافي المبكر، والتخفيف عن المتأثرين من الأزمات والصراعات، ودعم الاستقرار في مختلف أنحاء العالم، ولاسيما الأزمة الإنسانية الكارثية التي يشهدها المدنيون من الشعب الفلسطيني الشقيق.