«قمة المدن».. «منتدى المهنيين» يناقش تمكين الشباب في العمل البلدي

شهدت أعمال قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ ومنتدى رؤساء البلديات 2025، التي استضافتها مدينة إكسبو دبي، انعقاد جلسات شبابية ومنتدى المهنيين الشباب الهادف إلى تمكين القيادات الشابة في العمل البلدي، وتعزيز دورهم في تطوير المدن المستدامة والمبتكرة.

وناقش المشاركون: تنفيذي علاقات دولية - غرفة دبي، عايشة الهاشمي، ومدير إدارة المباني والمرافق في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، شيخة الشيخ، ومحلل علوم البيانات في سلطة دبي الرقمية، عبدالله الشامسي، ومحلل أعمال في ويف إنترناشونال، شانون وونغ، وطالبة ماجستير في جامعة ملبورن، لينا أنكليس، خلال المنتدى، عدداً من المحاور الرئيسة، شملت التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والابتكار الحضري، وبناء المدن المرنة والمستدامة، إلى جانب نخبة من المهنيين الشباب من مختلف المدن والدول المشاركة في القمة.

ويُعدّ المنتدى منصة حوارية تفاعلية تربط الجيل الشاب من المختصين برؤساء البلديات وصنّاع القرار، بما يُسهم في تبادل الخبرات وصياغة حلول عملية للتحديات الحضرية المستقبلية، إضافة إلى بناء شبكة مهنية عالمية من القادة الشباب في مجال العمل البلدي.