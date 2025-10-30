طرق دبي تستعرض جاهزيتها لاستضافة قمة الاتحاد العالمي للمواصلات العامة

استعرضت هيئة الطرق والمواصلات بدبي جاهزيتها لاستضافة أعمال قمة الاتحاد العالمي للمواصلات العامة 2026 في الفترة من 21 إلى 23 أبريل المقبل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد أمس بحضور المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، مطر الطاير، وعدد من ممثلي الهيئات والدوائر الحكومية والقطاع الخاص، والأمين العام للاتحاد العالمي للمواصلات العامة، محمد مزغني.

وأكد الطاير أن استضافة دبي للقمة تتويج لجهودها في رسم ملامح مستقبل التنقل، وتطوير منظومة نقل جماعي مستدامة وذكية تتمحور حول الإنسان، واصفاً نظام المواصلات العامة والنقل الجماعي في الإمارة بأنه العمود الفقري لتنقل السكان والزوار في المدينة.

ولفت إلى أن القمة ستكون منصة استراتيجية للحوار والتعاون العالمي، تُسهم في صياغة السياسات والابتكارات والشراكات، التي سترسم ملامح الجيل المقبل من أنظمة التنقل الحضري.

من جانبها، قالت رئيسة الاتحاد العالمي للمواصلات العامة رينيه أميلكار، إنه حين تعقد القمة في دبي خلال شهر أبريل المقبل ستكون هذه أول نسخة تُقام في دولة الإمارات منذ 15 عاماً، وستكون دبي أول مدينة خارج القارة الأوروبية تستضيفها بصيغتها السنوية الجديدة. فيما عقدت جلسة نقاشية شارك فيها المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، رئيس اللجنة التنظيمية لقمة الاتحاد العالمي للمواصلات العامة، أحمد هاشم بهروزيان، والمدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات، منى العصيمي، ومدير أول إدارة الفعاليات والخدمات الأكاديمية في الاتحاد العالمي للمواصلات العامة، ليندسي بار.

وقال أحمد هاشم بهروزيان إن القمة ستستقطب أكثر من 8 آلاف مشارك من أكثر من 100 دولة، وتشمل تنظيم أكثر من 70 جلسة نقاشية متخصصة بمشاركة نحو 300 خبير دولي لبحث أحدث الحلول المبتكرة في مجال النقل العام وتعزيز التنقل المستدام.