جناح حكومة دبي في منتدى رؤساء البلديات 2025 يستعرض مسيرة تطور الإمارة

استعرض جناح حكومة دبي، ضمن مشاركته في منتدى رؤساء البلديات 2025 الذي أقيم في مدينة إكسبو دبي، تحت شعار «حاضر دبي يصنع مستقبلها»، مسيرة التطور والتحول المستمر التي شهدتها الإمارة عبر العقود، مستلهماً تصميمه من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وقالت استشاري في فريق المجلس التنفيذي للأمانة العامة لحكومة دبي، ميرة الشامسي، إن الجناح يجسد رحلة دبي من الماضي إلى الحاضر والمستقبل، من خلال عرض مجموعة من الصور والمشاهد التي تُوثّق مسيرة التنمية والنمو المتسارع الذي تشهده الإمارة.

وأضافت أن الجناح ركز على أبرز المعالم الحيوية في دبي مثل خور دبي، ونفق الشندغة، وميناء جبل علي، وميناء راشد، ومطار دبي وشارع الشيخ زايد، إضافة إلى عرض مراحل تطوير الجسور والبنية التحتية والمرافق الاقتصادية للإمارة، وذلك عبر «خارطة دبي» التي تعرض للمرة الأولى لتروي قصص نجاح متكاملة عن مشاريع دبي وإنجازاتها.

وسلط الجناح الضوء أيضاً على جهود الاستدامة والرقمنة ضمن رؤية دبي المستقبلية وخطتها لعام 2033، الهادفة إلى تعزيز مكانتها ضمن المدن الأكثر تقدّماً وابتكاراً على مستوى العالم.

وشهد المنتدى مشاركة أكثر من 150 رئيس بلدية، وممثلين عن 350 مدينة من مختلف دول العالم، ناقشوا خلالها سبل تعزيز التعاون في تطوير المدن المستدامة والمستقبلية.