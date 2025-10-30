«الموارد البشرية والتوطين» تنجز 500 ألف معاملة عبر «التفويض الإلكتروني»

كشف وكيل الوزارة المساعد لقطاع خدمات سوق العمل بالإنابة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، راشد السعدي، عن إنجاز الوزارة أكثر من 500 ألف معاملة عبر خدمة «التفويض الإلكتروني» الجديدة، في خطوة تعكس وعي أصحاب العمل بفوائد الخدمة وحرصهم على تطوير تجربة المتعاملين.

وقال إن خدمة التفويض الإلكتروني المقدّمة عبر التطبيق الذكي للوزارة MoHRE، تأتي ضمن برنامج تصفير البيروقراطية، وتعتمد على إشعارات داخل التطبيق بدلاً من الرسائل النصية OTP، وتعمل على تبسيط رحلة المتعامل وتسريع إنجاز المعاملات، وجعل عملية التحقق والتوقيع على الخدمات وعلى الإجراءات أسرع وأكثر أماناً، ويقلل من اعتماد على القنوات الرسائل الأخرى.

وأكد السعدي على أن هدف الوزارة الأول والأخير هو دعم وسهولة الأعمال في سوق العمل، مشيراً إلى أن الوزارة تتعامل حالياً «بمرونة» مع الحالات التي قد تواجه صعوبات في الانتقال الفوري للخدمة الجديدة.

وأوضح في لقاء إذاعي بثته الوزارة عبر منصاتها الرقمية أن خدمة «التفويض الإلكتروني»، تهدف إلى «تبسيط رحلة المتعامل» بشكل جذري، حيث تعمل الخدمة عبر الاعتماد على إشعارات ذكية داخل التطبيق لإتمام عمليات التحقق والتوقيع، كبديل آمن وفعال للرسائل النصية التقليدية (OTP)، ما يجعل الإجراءات «أسرع وأكثر أماناً».

وأشار إلى أن تجاوز حاجز النصف مليون معاملة يعكس الوعي المتزايد لدى أصحاب العمل بامتيازات الخدمة وحرصهم على الاستفادة منها.

ودعا وكيل الوزارة جميع أصحاب العمل ومن يمثلهم إلى استكمال متطلبات خدمة التفويض الإلكتروني، مؤكداً أنها «تقدم فوائد كثيرة للمنشآت من أبرزها تبسيط تجربة المستخدم، وتيسير الإجراءات، سرعة إنجاز المعاملات، وتقليل التكاليف التشغيلية، ورفع مستوى الأمان، وهو ما يضمن مستوى أعلى من الحماية والخصوصية للمتعاملين».