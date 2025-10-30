شرطة دبي تحصد جائزة «IELA» الدولية للتعليم الإلكتروني         

فازت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مركز التكنولوجيا الافتراضية بالإدارة العامة للتدريب، بجائزة الجمعية الدولية للتعليم الإلكتروني (International E-Learning Association - IELA)، عن فئة التجربة التعليمية الرقمية، خلال حفل التكريم الذي أقيم في العاصمة المجرية بودابست.

وتمنح جوائز IELA سنوياً لأفضل المشاريع والمبادرات المبتكرة في مجال التعلّم الرقمي والتدريب والتعليم المعزَّز بالتكنولوجيا على مستوى العالم، تقديراً للجهات التي تحقق إنجازات نوعية في تطوير منظومات التعليم الإلكتروني وتطبيقاته.

ويعكس هذا الفوز التزام شرطة دبي المستمر بالتميز والابتكار في مجال التدريب، من خلال توظيف أحدث التقنيات التعليمية مثل الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي، لتعزيز كفاءة كوادرها وتمكينهم معرفياً ومهارياً.

وأكد مدير الإدارة العامة للتدريب العميد أحمد مرداس، أن فوز شرطة دبي بهذه الجائزة يأتي تتويجاً لجهود مستمرة في تطوير منظومة التدريب وتبني أحدث أساليب التعليم الإلكتروني.

من جانبه، أكد مدير مركز التكنولوجيا الافتراضية بالإدارة العامة للتدريب، العميد الدكتور منصور الرزوقي، أن الفوز بالجائزة يعكس ريادة شرطة دبي في مجال التدريب الرقمي، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للتدريب نجحت في تطوير منظومة تدريبية متكاملة تعتمد على التدريب الرقمي والواقع الافتراضي، ما أسهم في رفع كفاءة المتدربين وتعزيز جاهزيتهم الميدانية.