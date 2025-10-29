جلسة حوارية تناقش تأثير صناعة الأفلام والألعاب الإلكترونية في مستقبل الإعلام

شهد فعاليات النسخة العاشرة من «منتدى الإعلام الإماراتي» التي عُقدت برعاية سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، جلسةً حوارية بعنوان «تأثير صناعة الأفلام والألعاب الإلكترونية في مستقبل الإعلام»، شارك فيها الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل عضو مجلس دبي للإعلام، خلفان بلهول، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري عضو مجلس دبي للإعلام، عصام كاظم، وأدارها رئيس مجلس إدارة الصايغ للإعلام، عبداللطيف الصايغ. ناقشت الجلسة التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي العالمي، حيث أصبحت السينما والألعاب الإلكترونية عنصرين متكاملين في الاقتصاد الإبداعي، ولم يعدا مجرد وسائل ترفيهية، بل أصبحا من بين الركائز الاستراتيجية للنمو الاقتصادي والتأثير الإعلامي والثقافي على الصعيد العالمي.

وأكد خلفان بلهول أن دبي تمتلك بنية تحتية وتشريعية تؤهلها لتكون وجهة عالمية للذكاء الاصطناعي وصناعة الألعاب الإلكترونية، مشيراً إلى التطور الكبير في أدوات الذكاء الاصطناعي، وتأثيرها في الحياة اليومية للأفراد، حيث بات كثيرون حول العالم يعتمدون عليها بصورة كبيرة في مختلف المجالات، الأمر الذي يدعونا إلى توظيف هذه الأدوات في تطوير الاستراتيجيات الإعلامية لتتوافق مع هذا التطور المتسارع. وأوضح بلهول أن الاستثمار في الصناعات الإبداعية يعزز مكانة الإعلام الوطني، ويوسّع نطاق تأثيره، على المستويين الإقليمي والعالمي، مؤكداً أن تطوير المحتوى الإعلامي يجب أن يواكبه تطوّر ملموس في منصات المؤسسات الإعلامية لتتماشى بسرعة مع التغيرات المتلاحقة في أدوات الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية الحديثة.

وأكد عصام كاظم أهمية صناعة السينما والألعاب الإلكترونية في الترويج لإمارة دبي، والاستراتيجيات الحديثة التي تتبعها مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، بالتعاون مع كبرى شركات التقنية العالمية، للترويج لمعالم دبي السياحية، من خلال الأفلام والألعاب الإلكترونية، بما يسهم في جذب شرائح جديدة من المسافرين حول العالم لزيارة دبي، ويُسهم في إبراز صورة الإمارة بما يليق بمكانتها كواحدة من أبرز الوجهات على خريطة السياحة العالمية.

خلفان بلهول:

• الاستثمار في الصناعات الإبداعية يعزز مكانة الإعلام الوطني.

عصام كاظم:

• صناعة السينما والألعاب الإلكترونية مهمة في الترويج لإمارة دبي.