دبي تحصد الشهادة الذهبية من برنامج مدن أهداف التنمية المستدامة «SDG Cities»

حصلت إمارة دبي على الشهادة الذهبية من برنامج مدن أهداف التنمية المستدامة (SDG Cities) التابع لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، في إنجاز جديد يعكس ريادة دبي العالمية في التنمية المستدامة.

جاء ذلك على هامش قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ ومنتدى رؤساء البلديات 2025 في إكسبو دبي.

ويأتي الإعلان عن هذا التكريم الدولي بالتزامن مع إطلاق أول مراجعة محلية طوعية (VLR) لأداء دبي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، في خطوة تعزز من موقع الإمارة كمدينة رائدة في توظيف الرقمنة والبيانات لتحقيق الأثر الإنساني والبيئي والاقتصادي المستدام.

وقال الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله محمد البسطي: «النموذج التنموي الحضري المتكامل الذي أرسته دبي برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، هو نموذج مستدام محوره الإنسان، وغايته جعل دبي المدينة الأفضل والأجمل في العالم. ويستمد هذا النموذج ريادته من كفاءة منظومته الحكومية وتكاملها، وجهودها المستمرة بأهداف موحدة بالتعاون مع مختلف القطاعات لتلبية الاحتياجات، واستباق التطلعات، وصناعة الفرص، وتمكين الأفكار التي تعزز رفاه المجتمع، وتحافظ على البيئة، وتفتح آفاق المستقبل للأجيال القادمة».