حملة «زايد وراشد» تزيّن منتدى الإعلام الإماراتي

أكدت عضو اللجنة التنظيمية لحملة «زايد وراشد» ضمن براند دبي، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، سارة مرداس، لـ«الإمارات اليوم»، أن الحملة تشارك في منتدى الإعلام الإماراتي في ركن خاص، حيث تأتي هذه العام نسخة ثانية ضمن فعاليات الشهر الوطني، الذي أُطلق العام الماضي بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام.

وقالت في حديثها عن المشاركة في منتدى الإعلام الإماراتي: «نشارك هذا العام بركن خاص يتبع حملة (زايد وراشد)، يضم صورة التُقطت في منطقة الخوانيج بدبي، وتوثّق أحد اللقاءات التي جمعت المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والمغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما - قبل قيام الاتحاد».

وأشارت إلى أن هذا اللقاء كان مصدر إلهام للحملة في نسختها الحالية، حيث تم استلهام التفاصيل الفنية والمعمارية من الصورة - كالأشكال الهندسية والسجاد - لتوظيفها في التصاميم والعناصر الترويجية للحملة.

كما يضم الركن قصيدة «الشعب والقائد» من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي ستُستخدم أيضاً ضمن المواد الترويجية للحملة.

وتابعت مرداس: «عملنا في نسخة هذا العام على تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، لتتكاتف الجهود في إنجاح الحملة في نسختها الثانية ضمن مبادرة الشهر الوطني لإمارة دبي». موضحة أنه تم تجديد الشراكات مع العديد من الجهات التي كانت شريكاً أساسياً منذ العام الماضي، من خلال المشاريع والمبادرات التي ستشارك بها تحت مظلة هذه الحملة.

وقالت إن حملة «زايد وراشد»، تهدف بشكل أساسي إلى الاحتفاء بجهود الآباء المؤسسين، المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وتخليد إرثهما في تأسيس اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة.