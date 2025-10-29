إطلاق «شباب مؤسسة دبي للإعلام»

أطلقت مؤسسة دبي للإعلام «شباب مؤسسة دبي للإعلام»، في خطوة استراتيجية تعكس التزامها خلق نماذج وطنية ومهنية تخصصية قادرة على الحوار والانفتاح، وتمثيل المؤسسة بصورة مشرفة، إلى جانب استثمار طاقات الشباب وإمكاناتهم في تطوير منظومة العمل الإعلامي. ويأتي ذلك تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير بيئة إيجابية ومنصة فاعلة للتعرف إلى آراء وأفكار الشباب واقتراحاتهم، وتوظيفها بما يخدم تطلعات المؤسسة، ويسهم في تحقيق مستهدفات «الأجندة الوطنية للشباب 2031»، الهادفة إلى دعم الكفاءات الواعدة، وبناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة.

جاء ذلك خلال حفلٍ نظمته المؤسسة على هامش مشاركتها في النسخة العاشرة من «منتدى الإعلام الإماراتي»، الذي يُقام برعاية سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام. وشهد الحفل حضور نائب الرئيس العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة، منى غانم المرّي، والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للإعلام، محمد سليمان الملا، إلى جانب عددٍ من مديري ومسؤولي المؤسسة.

وقالت المديرة التنفيذية لقطاع الموارد البشرية في «دبي للإعلام» شيخة أحمد: «يمثل تشكيل (شباب مؤسسة دبي للإعلام) محطة محورية تعكس حرص المؤسسة على الاستثمار في طاقات الشباب، وإشراكهم في صناعة القرار الإعلامي، حيث يشكل الشباب ركيزة أساسية في مختلف قطاعات المؤسسة، ما يعزز ثقتنا بقدرتهم على إحداث التغيير وصياغة مبادرات نوعية».

وسيتولى «شباب مؤسسة دبي للإعلام» تفعيل دور الشباب داخل المؤسسة، من خلال إيجاد منصات جديدة قادرة على تعزز قدراتهم، وتشجعهم على الإسهام في صياغة استراتيجياتها المستقبلية، إلى جانب إطلاق مبادرات وتنفيذ برامج نوعية تستهدف جذب أصحاب المواهب الشابة، واستثمار طاقاتهم في تطوير مسارات العمل المؤسسي وخططه. كما سيعمل على ترسيخ روح الولاء والانتماء لدى الشباب، وتمكينهم من تمثيل قطاع الإعلام، واستشراف آفاقه بما يواكب التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي محلياً وإقليمياً.

وسيحظى الأعضاء بفرص ومزايا متعددة، تسهم في تطوير خبراتهم وصقل مهاراتهم، من بينها لقاءات مع القيادات الإعلامية للمشاركة في صناعة القرار ورسم ملامح مستقبل الإعلام، وحضور اجتماعات الإدارة العليا للاطلاع على توجهات المؤسسة ومشاريعها الاستراتيجية، إلى جانب أولوية تمثيل «دبي للإعلام» في المشاركات الخارجية وفق الآليات المعتمدة.