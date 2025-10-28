محمد بن راشد: الهوية الوطنية جزء من اليوم الدراسي.. مدارسنا اليوم هي مستقبلنا غداً

أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الهوية الوطنية جزء من اليوم الدراسي.. والأنشطة الرياضية جزء من جودة حياة الطلاب.. وشرح الحياة الاقتصادية جزء من المناهج اللاصفية، وأضاف سموه أن "مدراسنا اليوم هي مستقبلنا غداً.. وطلابنا اليوم هم قادة مسيرتنا خلال سنوات قليلة.

وقال سموه في تدوينة على منصة "إكس": "أثناء زيارة مجمع زايد التعليمي في الورقاء اليوم.. مدرسة حكومية تلخص التطوير الذي تشهده العملية التعليمية والتربوية.. حيث الهوية الوطنية جزء من اليوم الدراسي.. والأنشطة الرياضية جزء من جودة حياة الطلاب.. وشرح الحياة الاقتصادية جزء من المناهج اللاصفية.. والإبداع في القراءة والكتابة والفنون جزء من بناء شخصية طلابنا.. وفهم رؤية الإمارات وتوجهاتها جزء من أدوات التدريس اليومية".

وأضاف سموه: "متابعة الشيخ عبدالله بن زايد والشيخة مريم بنت محمد بن زايد بدأت في إحداث تحول إيجابي كبير في ملف التعليم.. تحول نتفاءل بنتائجه خلال السنوات القادمة باذن الله".

وختم سموه بالقول: "مدراسنا اليوم هي مستقبلنا غداً.. وطلابنا اليوم هم قادة مسيرتنا خلال سنوات قليلة.. ورأينا اليوم بحمدالله ما يسرنا ويسعدنا.. وفق الله الجميع لخدمة البلاد والعباد".