ما هي أهم القرارات التي صدرت ولم تُطبق بعد في الإمارات؟

خلال الأشهر المقبلة، تستعد دولة الإمارات لتطبيق حزمة من القرارات الجديدة تمسّ مجالات متنوعة، من المرور والضرائب إلى القطاع المصرفي.

وفيما يلي أبرز القرارات التي صدرت رسميًا لكنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد، ومواعيد تطبيقها.

1 نوفمبر 2025

دبي: تقنين قيادة دراجات التوصيل على الطرق السريعة

ممنوع على سائقي دراجات التوصيل القيادة:

⦁ على الحارتين السريعتين في أقصى اليسار (الشوارع ذات 5 مسارات أو أكثر).

⦁ على الحارة السريعة في أقصى اليسار (الشوارع ذات 3‑4 مسارات).

⦁ الشوارع ذات مسارين أو أقل: لا قيود.

1 نوفمبر 2025

الشارقة: إعادة تنظيم الطرق.. حارات إجبارية للدراجات والمركبات الثقيلة

⦁ الحارة اليمنى القصوى للمركبات الثقيلة والحافلات.

⦁ الدراجات النارية: ممنوع استخدام الحارات السريعة (اليسرى القصوى).

⦁ طرق 4 حارات : يمكن استخدام الحارتين اليمنى.

⦁ طرق 3 حارات : يمكن استخدام الحارة الوسطى أو اليمنى.

⦁ طرق حارتين : استخدام الحارة اليمنى فقط.

1 يناير 2026

الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة

⦁ الضريبة على كل لتر من المشروب تُحدد حسب محتوى السكر لكل 100 مل.

⦁ كلما ارتفع السكر، زادت قيمة الضريبة على اللتر.

مارس 2026

إلغاء OTP في البنوك بشكل كامل.. "التحول للتوثيق عبر التطبيق الذكي"

بناء على تعليمات مصرف الإمارات المركزي

⦁ بدأت بعض البنوك في 25 يوليو 2025 بتقليل إرسال OTP عبر الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني.

⦁ في مارس 2026 ستكون كل المعاملات محمية عبر التطبيق فقط.

يشمل جميع التحويلات المالية المحلية والخارجية.